Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков

В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков. Как сообщает KKTV11, пострадавшим от 15 до 18 лет.
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Неизвестный открыл огонь на стадионе в городе Мобил, штат Алабама

Эхо Москвы04:30

Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме

РБК01:49

Fox: в Алабаме после стрельбы на стадионе задержаны два человека

ТАСС00:50

Не менее десяти подростков пострадали в результате стрельбы в Алабаме

РИА Новости00:54

Два человека задержаны после стрельбы на стадионе в США

Life.ru01:26

В результате стрельбы на школьном стадионе в США пострадали 10 человек

РЕН ТВвчера в 23:50

При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков

RT на русском01:47
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Политика

Новый премьер-министр Украины сыграл в «футбольчик по расписанию»

Lenta.ru 11:56
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

Вести.Ru 11:38
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Газета.Ru 04:58
Общество

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Космос

Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС

Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Политика

Российский МиГ-35 развалился в воздухе прямо во время полёта. Фото

В рамках выступления на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2019», новейший российский истребитель МиГ-35 в буквальном смысле начал разваливаться на части во время показательного полёта.
Avia.pro 08:57
Политика

Продавщица мороженого на МАКС объяснила вторую встречу с Путиным

Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Футбол

Ломбертс не хочет возвращаться в Россию и может завершить карьеру

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что близок к завершению карьеры.
Матч ТВ 11:21
Общество

Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо

78-летний итальянец был близким другом прославленного актера Арнольда Шварценеггера, вместе с которым снялся в ряде известных кинокартин.
Газета.Ru 09:44
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Футбол

«Зенит» арендовал защитника «Порту» Осорио

«Зенит» и «Порту» достигли соглашения о переходе защитника Йордана Осорио на правах аренды.
Спорт-Экспресс 12:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак растит сына как принца

Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Происшествия

В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих

В лионском районе Вильурбан у станции метро Лоран-Боневуа в 15:25 (по московскому времени) двое неизвестных с ножом и шампуром для мяса напали на прохожих.
Коммерсантъ 12:14
Политика

Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Происшествия

Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом

Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Общество

Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 10:40
Политика

Появилось видео передачи сала украинским заключенным в «Лефортово»

РИА Новости 09:27
Футбол

Зидан против, чтобы Азар играл за сборную Бельгии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил надежду, что атакующий полузащитник Эден Азар не будет принимать участие в играх за национальную команду Бельгии.
Матч ТВ 11:13
Политика

Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой ситуацию в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2».
РБК 08:20
Футбол

Сёмин назвал закономерным поражение «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Ростова» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:59
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Экономика

Матвиенко: Петербург может стать лидером по инновационному развитию

Телеканал Санкт-Петербург 10:52
Авто

Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей

Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Общество

Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев

Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Политика

Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости

Вести.Ru 04:17
Теннис

Медведев показал средний палец зрителям на US Open

Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Политика

На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124

Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Футбол

ФК «Сочи» на выезде разгромил «Рубин»

Матч 8-го тура Российской премьер-лиги, прошедший в субботу в Казани, закончился со счетом 0:3. Голы забили игроки ФК «Сочи»: Ибрагим Цаллагов, Федор Кудряшов и Александр Карапетян.
Югополис 10:34
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Брайтон»

«Манчестер Сити» и «Брайтон» встретились в рамках четвёртого тура АПЛ.
Евро-футбол.ру 11:55
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