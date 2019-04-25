При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человекаВзгляд.ру 10:39

В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.

При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека

Происшествия Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Общество Камчатский гороскоп, 26 - 28 апреля Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА: В пятницу есть риск совершить немало ошибок – общее настроение склоняет к активным, но не слишком обоснованным действиям.

Политика Путин упростил выдачу российских паспортов для жителей ЛНР и ДНР Президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов для жителей Луганской и Донецкой народных республик, соответствующий указ появился на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Анжелика Варум о проблемах с дочерью: «Было страшно» По нескольким причинам сложилось так, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина выросла в другой стране.

Политика Во Владивостоке отменили мемориальную церемонию с участием Ким Чен Ына Церемония возложения цветов к мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота (ТОФ)" во Владивостоке с участием председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и губернатора Приморского края Олег Кожемяко, отменена, сообщили собравшимся у мемориала журналистам организаторы мероприятия.

Экономика ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».

Армия и оружие CNN: Трамп планирует заключить ядерный договор с Россией и Китаем Как отмечается, американский президент хочет заключить «грандиозное ядерное соглашение с Россией и Китаем», которое может стать для него «знаковым достижением» во внешней политике.

Политика Депутат Рады предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы Депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Авто Продажи Rolls-Royce в России выросли на 85% За январь-март на российском рынке было реализовано 24 автомобиля Rolls-Royce, тогда как в первом квартале 2018 года объем продаж британской марки в России составлял 13 машин.

Политика Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, рассказала, в какой тюрьме ей было сложнее - российской или украинской.

Политика Штаб Зеленского счел сужение прав президента «ударом под дых» избирателям Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков заявил о необходимости соответствия инициативы об ограничении полномочий главы государства действующей Конституции Украины.

Спорт Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Интернет Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.

Политика Рано посылать цветы Зеленскому, считает постпред России при ООН Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано, Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые.

Политика Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.

Политика Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко» Штаб Зеленского призвал мировое сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию, а Порошенко выразил мнение, что принятый указ – это фактически подготовка Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине».

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019 Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.

Гаджеты Смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35% Специалисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%.

Экономика Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.

Наука Климатические изменения уже ухудшили качество воды В целом, исследование показало, что ухудшение качества воды связано не только с локальным влиянием сельского хозяйства, но и с глобальными климатическими изменениями.

Происшествия Задержан экс-гендиректор предприятия «Роскосмоса» Задержан экс-гендиректор предприятия «Роскосмоса» Сотрудники МВД РФ задержали Дмитрия Панова, бывшего генерального директора головного предприятия «Роскосмоса» — НПО «Техномаш».