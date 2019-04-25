При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человекаВзгляд.ру 10:39

В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.

При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Политика Названы причины упрощенной выдачи российских паспортов в Донбассе Президент Владимир Путин сказал, что подписанный им 24 апреля указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса носит гуманитарный характер.

Путешествия Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что средняя стоимость одного дня отдыха на полуострове в этом сезоне составит 2,8 тысячи рублей на человека.

Интернет Число сообщений «ВКонтакте» выросло до 10 млрд в сутки Соцсеть «ВКонтакте» заявила о том, что количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло до 10 миллиардов.

Армия и оружие Военную доктрину Зеленского опубликовало украинское «Новое время» Документ передал порталу «Новое время» советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Космос LIGO и Virgo наблюдали слияние двух нейтронных звезд Событие 2017 года, получившее название GW170817, стало первым в мире наблюдением гравитационных волн от двух нейтронных звезд, которые вращались друг относительно друга и затем слились в черную дыру.

Шоу-бизнес Певицу МакSим перевели в обычную палату Директор известной российской певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о том, что накануне врачи приняли решение перевести звезду из реанимации в обычную палату.

Авто Mercedes-Benz Sprinter получил новую версию полной массой 5,5 т Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на фургоны и шасси Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения полной массой 5,5 т. Напомним, в предыдущем поколении Sprinter уже был доступен с полной массой 5 т. Увеличение на 500 кг представляет возможность клиентам приобрести Sprinter с грузоподъемностью до почти 3400 кг, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Наука Потеря даже 16 минут сна негативно отражается на работе Если люди не получают всего 16 минут сна, то это уже негативно влияет на их работоспособность на следующий день, как продемонстрировали наблюдения.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Политика В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.

Здоровье Россиянкам разрешат управлять локомотивами и воздушными судами Проект приказа о доступе россиянок к ранее запрещенным профессиям уже согласован с работодателями, профсоюзами и ведомствами.

Общество Александр Беглов поздравил блокадницу со столетием Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов поздравил Веру Ивановну у нее дома.

Экономика В Якутии началось строительство Жатайской судоверфи Участие в установке первой сваи приняли министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава Якутии Айсен Николаев, члены республиканского правительства.

Финансы Госдолг Украины в марте вырос до 78 миллиардов долларов Государственный долг Украины в марте 2019 года вырос на 0,54 миллиарда долларов и составляет 78,78 миллиарда долларов, сообщает в четверг пресс-служба министерства финансов.

Политика Зеленский пообещал проверить закон о языке Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.

Политика Штаб Зеленского счел сужение прав президента «ударом под дых» избирателям Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков заявил о необходимости соответствия инициативы об ограничении полномочий главы государства действующей Конституции Украины.

Происшествия В колледже рассказали о застреленном в Новокузнецке подростке В Новокузнецком горнотранспортном колледже рассказали о застреленном 17-летнем студенте. Погибший был из благополучной семьи.

Политика Почему Зеленский не получил цветы от России, рассказал Небензя Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти обеспокоены "противоречивыми сигналами" от избранного президента Украины Владимира Зеленского и поэтому не посылают ему цветы.

Политика Зеленский хочет уволить пять министров Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.

Происшествия В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.