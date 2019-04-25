Происшествия
При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человекаВзгляд.ру 10:39
В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.
Читать в источнике
Оценить280
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено в 18:54
Политика
Названы причины упрощенной выдачи российских паспортов в Донбассе
Президент Владимир Путин сказал, что подписанный им 24 апреля указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса носит гуманитарный характер.
Обновлено в 21:27
Путешествия
Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон
Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что средняя стоимость одного дня отдыха на полуострове в этом сезоне составит 2,8 тысячи рублей на человека.
Обновлено в 22:49
Интернет
Число сообщений «ВКонтакте» выросло до 10 млрд в сутки
Соцсеть «ВКонтакте» заявила о том, что количество сообщений, которыми ежедневно обмениваются пользователи, выросло до 10 миллиардов.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Военную доктрину Зеленского опубликовало украинское «Новое время»
Документ передал порталу «Новое время» советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 08:35
Путешествия
Чартерные рейсы между РФ и Египтом возобновят к октябрю
Обновлено в 04:11
Космос
LIGO и Virgo наблюдали слияние двух нейтронных звезд
Событие 2017 года, получившее название GW170817, стало первым в мире наблюдением гравитационных волн от двух нейтронных звезд, которые вращались друг относительно друга и затем слились в черную дыру.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели в обычную палату
Директор известной российской певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о том, что накануне врачи приняли решение перевести звезду из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 05:35
Авто
Mercedes-Benz Sprinter получил новую версию полной массой 5,5 т
Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на фургоны и шасси Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения полной массой 5,5 т. Напомним, в предыдущем поколении Sprinter уже был доступен с полной массой 5 т. Увеличение на 500 кг представляет возможность клиентам приобрести Sprinter с грузоподъемностью до почти 3400 кг, сообщает пресс-служба немецкой марки.
Обновлено в 06:35
Политика
Ким Чен Ын покинет Владивосток раньше, чем планировалось
Обновлено в 21:32
Наука
Потеря даже 16 минут сна негативно отражается на работе
Если люди не получают всего 16 минут сна, то это уже негативно влияет на их работоспособность на следующий день, как продемонстрировали наблюдения.
Обновлено в 06:10
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено в 23:00
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.
Обновлено в 21:48
Здоровье
Россиянкам разрешат управлять локомотивами и воздушными судами
Проект приказа о доступе россиянок к ранее запрещенным профессиям уже согласован с работодателями, профсоюзами и ведомствами.
Обновлено в 20:30
Общество
Александр Беглов поздравил блокадницу со столетием
Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов поздравил Веру Ивановну у нее дома.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
София Каштанова потеряла близкого друга: «Это похоже на кошмарный сон»
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поделилась своей болью.
Обновлено в 08:30
Экономика
В Якутии началось строительство Жатайской судоверфи
Участие в установке первой сваи приняли министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава Якутии Айсен Николаев, члены республиканского правительства.
Обновлено в 23:03
Финансы
Госдолг Украины в марте вырос до 78 миллиардов долларов
Государственный долг Украины в марте 2019 года вырос на 0,54 миллиарда долларов и составляет 78,78 миллиарда долларов, сообщает в четверг пресс-служба министерства финансов.
Обновлено в 14:42
Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языке
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Политика
Штаб Зеленского счел сужение прав президента «ударом под дых» избирателям
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков заявил о необходимости соответствия инициативы об ограничении полномочий главы государства действующей Конституции Украины.
Обновлено в 20:31
Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»
Обновлено в 18:29
Происшествия
В колледже рассказали о застреленном в Новокузнецке подростке
В Новокузнецком горнотранспортном колледже рассказали о застреленном 17-летнем студенте. Погибший был из благополучной семьи.
Обновлено в 10:38
Политика
Почему Зеленский не получил цветы от России, рассказал Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти обеспокоены "противоречивыми сигналами" от избранного президента Украины Владимира Зеленского и поэтому не посылают ему цветы.
Обновлено в 18:26
Политика
Зеленский хочет уволить пять министров
Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНР
Обновлено в 19:43
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Политика
Российский дипломат назвал Порошенко безногой уткой
Полянский сомневается, что Порошенко будет принимать какие-то неприятные решения, ведь сейчас уже почти все «ветви власти на Украине» считают его даже не «хромой уткой», а «уткой без ног», передает РИА «Новости».
Обновлено в 20:42