При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человекаВзгляд.ру вчера в 10:39

В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.

При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человека

Политика Небензя объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Упрощение выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик не является «ползучей аннексией» и продиктовано тем, что у жителей Донбасса сложились невыносимые условия жизни из-за действий украинских властей.

Политика Ким Чен Ын прибыл на встречу с губернатором Приморья Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в ресторан в пригороде Владивостока для встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Политика Украина остановила транзит российской нефти Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Политика В «Нафтогазе» признали свою беспомощность без российского газа Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа через Украину.

Музыка Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star 24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.

Происшествия Под Иркутском школьника насмерть зажало продуктовыми поддонами В Братске 11-летний школьник погиб во время игр на улице с друзьями.

Политика Гордон назвал способ вернуть Крым Украине Гордон раскритиковал принятый в четверг закон о государственном языке и отметил, что нынешние власти делают все, чтобы "затянуть момент возвращения Крыма и Донбасса".

Политика Савченко сравнила тюрьмы России и Украины Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".

Кино Минкультуры рекомендовало перенести прокат фильма «По воле божьей» Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение на показ в России французского фильма «По воле божьей» с 25 апреля, порекомендовав перенести прокат на 29 апреля, после православной Пасхи, сообщили RNS в пресс-службе прокатчика фильма, компании A-One Films.

Политика Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Происшествия В Карском море нашли неизвестную подлодку В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Музыка Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост Группа "Любэ" презентовала композицию "По мосту". Это песня посвящена летнему отпуску на морском побережье крымского полуострова.

Политика Путин стал почётным доктором университета Цинхуа Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором университета Цинхуа.

Общество Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.

Футбол Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале» Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.

Путешествия Туристам с положительной визовой историей получить шенген станет проще В Еврокомиссии отметили, что «положительным» туристам будут выдавать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания - от одного года до пяти лет.

Политика Зеленский назвал закон о языке «заложником» политической риторики Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что закон об исключительности национального языка приняли без необходимого обсуждения, об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Общество Более 900 тысяч россиян проходят медобследование после аварии на ЧАЭС Свыше 900 тысяч россиян, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодно проходят специализированное медицинское обследование, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) Марат Максютов.

Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

Происшествия В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".