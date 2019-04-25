Происшествия

При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человекаВзгляд.ру вчера в 10:39

В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.
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Появились фото с места стрельбы в «Новых Черемушках»

РБКвчера в 12:23

В Москве два человека погибли при стрельбе у метро

РИА Новостивчера в 11:41

Два человека погибли в результате стрельбы у станции метро «Новые Черемушки»

Агентство Москвавчера в 11:15

СК возбудил дело об убийстве после стрельбы у метро «Новые Черемушки» в Москве

ТАССвчера в 11:24

СК возбудил дело по факту гибели двух мужчин во время перестрелки на юго-западе Москвы

РЕН ТВвчера в 11:16

Установлены личности погибших при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Интерфаксвчера в 11:25

Стрельба у метро «Новые Черемушки». Что известно об инциденте

Москва 24вчера в 11:13
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Политика

Небензя объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Упрощение выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик не является «ползучей аннексией» и продиктовано тем, что у жителей Донбасса сложились невыносимые условия жизни из-за действий украинских властей.
Обновлено в 00:20
Политика

Ким Чен Ын прибыл на встречу с губернатором Приморья

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в ресторан в пригороде Владивостока для встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Политика

В «Нафтогазе» признали свою беспомощность без российского газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 21:51
Музыка

Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star

24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

Под Иркутском школьника насмерть зажало продуктовыми поддонами

В Братске 11-летний школьник погиб во время игр на улице с друзьями.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Хабаровском крае геолог выжил в схватке с медведем

Обновлено вчера в 23:27
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Обновлено вчера в 14:47
Политика

Гордон назвал способ вернуть Крым Украине

Гордон раскритиковал принятый в четверг закон о государственном языке и отметил, что нынешние власти делают все, чтобы "затянуть момент возвращения Крыма и Донбасса".
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Кино

Минкультуры рекомендовало перенести прокат фильма «По воле божьей»

Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение на показ в России французского фильма «По воле божьей» с 25 апреля, порекомендовав перенести прокат на 29 апреля, после православной Пасхи, сообщили RNS в пресс-службе прокатчика фильма, компании A-One Films.
Обновлено вчера в 11:58
Гаджеты

«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку WhatsApp и Facebook

«Телефон-банан» Nokia 8110 4G получил поддержку приложений WhatsApp и Facebook.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено вчера в 07:58
Хоккей

Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 11:56
Экономика

США начали расследование против Glencore из-за подозрения в коррупции

Аналогичное расследование против Glencore уже ведет американский Минюст.
Обновлено вчера в 23:25
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт

Московская канатная дорога введет льготные тарифы в будние дни

Обновлено вчера в 13:36
Музыка

Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост

Группа "Любэ" презентовала композицию "По мосту". Это песня посвящена летнему отпуску на морском побережье крымского полуострова.
Обновлено вчера в 03:27
Политика

Путин стал почётным доктором университета Цинхуа

Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Общество

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Футбол

Адебайор рассказал, как Моуринью критиковал Роналду в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Эмманюэль Адебайор рассказал, как тренировавший мадридский клуб Жозе Моуринью резко раскритиковал звездного форварда Криштиану Роналду.
Обновлено вчера в 14:17
Спорт

Российский фигурист впервые в истории исполнил прыжок в пять оборотов

Российский фигурист Максим Белявский показал тулуп в пять оборотов.
Обновлено вчера в 06:09
Путешествия

Туристам с положительной визовой историей получить шенген станет проще

В Еврокомиссии отметили, что «положительным» туристам будут выдавать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания - от одного года до пяти лет.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Зеленский назвал закон о языке «заложником» политической риторики

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что закон об исключительности национального языка приняли без необходимого обсуждения, об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 07:16
Общество

Более 900 тысяч россиян проходят медобследование после аварии на ЧАЭС

Свыше 900 тысяч россиян, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодно проходят специализированное медицинское обследование, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) Марат Максютов.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Хоккей

«Коламбус» проиграл в стартовом матче серии с «Бостоном»

«Бостон» принимал «Коламбус» в первом матче полуфинальной серии в Восточной конференции НХЛ.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено вчера в 10:20
Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:43
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