Происшествия
При стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве погибли два человекаВзгляд.ру вчера в 10:39
В результате стрельбы возле метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщил источник.
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Два человека погибли в результате стрельбы у станции метро «Новые Черемушки»
Агентство Москвавчера в 11:15
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