Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы у метро «Новые Черемушки»РИАМО вчера в 10:52
«Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы», – говорится в сообщении. Инцидент произошел рядом со станцией метро в сквере.
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Два человека погибли в результате стрельбы у станции метро «Новые Черемушки»
Агентство Москвавчера в 11:15
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Кино
В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая
Обновлено в 04:22
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Политика
Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч
Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
У космодрома Восточный произошел пожар
Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Марокко выдало России участника незаконных вооруженных формирований
Марокко выдало России обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях.
Обновлено в 03:12
Политика
На Украине приняли закон об использовании украинского языка
В законе утверждается, что его действие не распространяется на сферу частного общения и осуществления религиозных обрядов.
Обновлено вчера в 04:57
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:20
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук довела до слез Валерия Блюменкранца
Звезда «Дома-2» 24-летняя Ирина Пинчук дважды пыталась обрести счастье и построить любовь на проекте, возвращаясь туда после перерыва.
Обновлено в 03:50
Общество
Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче
Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».
Обновлено вчера в 20:02
Путешествия
Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду
Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Политика
Совбез ООН проведёт заседание по решению РФ о паспортах для Донбасса
Заседание Совбеза ООН по поводу решения России о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства РФ жителям Донбасса запланировано на 25 апреля, заявил 24 апреля журналистам представитель постпреда Украины при Организации Объединённых Наций Олег Николенко.
Обновлено 24 апреля в 16:03
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Почти половина россиян планирует печь куличи и красить яйца к Пасхе
Чуть менее половины россиян (48%) приготовят к Пасхе куличи, творожную пасху и покрасят яйца, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:23
Общество
По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек
Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Бывший мэр Челябинска Тефтелев уволен из правительства области
Евгений Тефтелев в декабре 2014 года стал сити-менеджером Челябинска, а летом 2015-го гордума избрала его мэром.
Обновлено в 04:50
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Кино
Михаил Горбачев госпитализирован
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Россия ответила на вопросы ЕСПЧ по делу Сенцова
Суд назначил украинскому режиссеру Сенцову 20 лет за диверсии против присоединения Крыма Страсбург спросил у российских властей, среди прочего, подвергались ли заявители жестокому обращению, был ли суд "независимым и беспристрастным", имелись ли основания для засекречивания личностей ряда свидетелей, а также какова была природа показаний осужденных и доказательств по делу.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Вылетевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в Красноярск
Известно, что вылет рейса был задержан на 40 минут, а через полчаса после взлета пассажирам сообщили о возвращении в Красноярск.
Обновлено в 04:22
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53