Происшествия

Два человека погибли в результате стрельбы у метро «Новые Черемушки»РИАМО вчера в 10:52

«Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро «Новые Черемушки» на юго-западе Москвы», – говорится в сообщении. Инцидент произошел рядом со станцией метро в сквере.
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Два человека погибли в результате стрельбы у станции метро «Новые Черемушки»

Агентство Москвавчера в 11:15

В Москве два человека погибли при стрельбе у метро

РИА Новостивчера в 11:41

Установлены личности погибших при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Интерфаксвчера в 11:25

СК возбудил дело об убийстве после стрельбы у метро «Новые Черемушки» в Москве

ТАССвчера в 11:24

СК возбудил дело по факту гибели двух мужчин во время перестрелки на юго-западе Москвы

РЕН ТВвчера в 11:16

Появились фото с места стрельбы в «Новых Черемушках»

РБКвчера в 12:23

Стрельба у метро «Новые Черемушки». Что известно об инциденте

Москва 24вчера в 11:13
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В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая

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Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

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Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч

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У космодрома Восточный произошел пожар

Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
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Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
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Марокко выдало России участника незаконных вооруженных формирований

Марокко выдало России обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях.
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Политика

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Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
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Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук довела до слез Валерия Блюменкранца

Звезда «Дома-2» 24-летняя Ирина Пинчук дважды пыталась обрести счастье и построить любовь на проекте, возвращаясь туда после перерыва.
Обновлено в 03:50
Общество

Первый канал объяснил отказ от участия главы BlaBlaCar в передаче

Ранее генеральный директор компании BlaBlaCar Ирина Рейдер написала в Facebook, что редакторы Первого канала передумали приглашать ее в качестве эксперта в программу «Доброе утро».
Обновлено вчера в 20:02
Путешествия

Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду

Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Политика

Совбез ООН проведёт заседание по решению РФ о паспортах для Донбасса

Заседание Совбеза ООН по поводу решения России о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства РФ жителям Донбасса запланировано на 25 апреля, заявил 24 апреля журналистам представитель постпреда Украины при Организации Объединённых Наций Олег Николенко.
Обновлено 24 апреля в 16:03
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В России банда похитила и изнасиловала девушку в отместку ее отцу

Обновлено в 02:51
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

Почти половина россиян планирует печь куличи и красить яйца к Пасхе

Чуть менее половины россиян (48%) приготовят к Пасхе куличи, творожную пасху и покрасят яйца, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:23
Кино

В кадре из новой серии «Игры престолов» увидели возвращение умершего персонажа

Обновлено в 05:12
Общество

По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек

Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

Бывший мэр Челябинска Тефтелев уволен из правительства области

Евгений Тефтелев в декабре 2014 года стал сити-менеджером Челябинска, а летом 2015-го гордума избрала его мэром.
Обновлено в 04:50
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
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Михаил Горбачев госпитализирован

Обновлено вчера в 14:48
Политика

Россия ответила на вопросы ЕСПЧ по делу Сенцова

Суд назначил украинскому режиссеру Сенцову 20 лет за диверсии против присоединения Крыма Страсбург спросил у российских властей, среди прочего, подвергались ли заявители жестокому обращению, был ли суд "независимым и беспристрастным", имелись ли основания для засекречивания личностей ряда свидетелей, а также какова была природа показаний осужденных и доказательств по делу.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Вылетевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в Красноярск

Известно, что вылет рейса был задержан на 40 минут, а через полчаса после взлета пассажирам сообщили о возвращении в Красноярск.
Обновлено в 04:22
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
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