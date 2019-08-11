с чего всё началось

В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек. Об этом этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Красного Полумесяца Ираба аль-Фукаху.

При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек

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