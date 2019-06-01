Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человекРБК 14:32
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек. Среди них — машинист, помощник машиниста и 13 пассажиров, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Отмечается, что машинист и его помощник получили травмы различной степени тяжести.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Машинист и его помощник пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее, 13 пассажиров обратились за медицинской помощью, сообщили 1 июня в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).Известия14:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Футбол
Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19
Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество
Строительство экотехнопарка «Шиес» законсервируют
Обновлено в 04:55
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Происшествия
В Нижегородской области в результате ДТП с легковушкой погиб ребенок
В Нижегородской области перевернулся легковой автомобиль, в результате чего погиб ребенок. Об этом 1 июня сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 16:03
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета
Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Единоборства
Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
Теннис
Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»
Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (23).
Обновлено в 14:31
Игры
На E3 2019 состоится три премьеры от Rebellion
Не стала исключение и компания Rebellion Developments, которая объявила, что примет участие в конференции PC Gaming Show, где представит общественности сразу три новинки.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Общество
Жителям России сократят новогодние каникулы
Два года подряд (2018, 2019) жители России отдыхали целых 10 дней, тогда новогодние выходные увеличились из-за 30 и 31 декабря.
Обновлено вчера в 02:04
Общество
Москвичей предупредили об опасной погоде
"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:43
Общество
Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров
Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
Обновлено в 15:50
Общество
Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» благотворительному фонду
Как сообщало ИА REGNUM, результаты музыкального конкурса, в котором по итогам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировал Первый канал 16 мая.
Обновлено в 13:31
Политика
США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО
В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.
Обновлено в 13:13
Гаджеты
Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes
Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
Обновлено в 15:33
Общество
В Сети появились кадры тотальной слежки за школьниками во время ЕГЭ
В соцсети появились фото, как сотрудники ситуационного центра Приморского края следят за школьниками во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) и «сдают» тех, кто списывает.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа
Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.
Обновлено в 15:24
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04