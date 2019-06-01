При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человекРБК 14:32

с чего всё началось

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек. Среди них — машинист, помощник машиниста и 13 пассажиров, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Отмечается, что машинист и его помощник получили травмы различной степени тяжести.

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

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Политика Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.

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Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

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Единоборства Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.

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Игры На E3 2019 состоится три премьеры от Rebellion Не стала исключение и компания Rebellion Developments, которая объявила, что примет участие в конференции PC Gaming Show, где представит общественности сразу три новинки.

Политика У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".

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Происшествия В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.