При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человекРБК 14:32

с чего всё началось

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек. Среди них — машинист, помощник машиниста и 13 пассажиров, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Отмечается, что машинист и его помощник получили травмы различной степени тяжести.

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.

Общество Умер французский философ Мишель Серр Французский философ, писатель и социолог Мишель Серр умер на 89-м году жизни, сообщает агентство France Presse.

Политика Савченко заявила, что Украина вновь «проиграла бой» за Донбасс По словам депутата Рады, решение России о выдачи паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало «проигранным боем» Украины.

Происшествия В Дзержинске произошли взрывы на тротиловом заводе В городе # Дзержинск прогремели взрывы на оборонном предприятии, которое производит взрывчатку pic.twitter.com / jIJMtc1CR7 — Лёха2 (@ NemcofAleksei) 1 июня 2019 г. На данный момент площадь пожара составляет около 100 квадратных метров, причиной взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

Происшествия Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.

Общество Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.

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Авто Какие новые модели автомобилей появятся в России летом Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Происшествия Роспотребнадзор рассказал, как россиян обманывают в автосалонах В ведомстве уверены, что подобные мошеннические схемы действуют во многих автосалонах и обман потребителей носит систематический характер.

Шоу-бизнес Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.

Происшествия Капитана лайнера, устроившего аварию на Дунае, арестовали на месяц Суд в Будапеште принял решение арестовать на один месяц 64-летнего капитана круизного лайнера Viking Sygin, который врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.

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Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

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Армия и оружие 70 молодых лейтенантов пополнят Тихоокеанский флот на Камчатке Более 70 молодых лейтенантов скоро приедут в Камчатский край для прохождения службы на Тихоокеанском флоте.

Происшествия СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.

Музыка На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.