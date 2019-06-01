Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человекРБК 14:32
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек. Среди них — машинист, помощник машиниста и 13 пассажиров, сообщается на сайте Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Отмечается, что машинист и его помощник получили травмы различной степени тяжести.
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Машинист и его помощник пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее, 13 пассажиров обратились за медицинской помощью, сообщили 1 июня в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).Известия14:37
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