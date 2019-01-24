Экономика

При создании региональной авиакомпании ВТБ рассчитывает на государствоЕвразия Daily 02:17

Банки готовы участвовать в финансировании новой региональной авиакомпании при условии, что государство обеспечит им необходимый возврат потраченных средств. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
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Глава ВТБ попросил поддержки у правительства РФ для создания новой авиакомпании

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Греф раскрыл подробности участия Сбербанка в создании новой авиакомпании

Rambler News Service04:39

Глава ВТБ назвал обязательной поддержку новой авиакомпании государством

РБК02:01

Греф: задачу создания новой авиакомпании не решить без поддержки государства и регионов

ТАСС04:35

Сбербанк и ВТБ разработают план создания региональной авиакомпании

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Новая авиакомпания рассчитывает на поддержку государства

News.ru04:00

Костин: государство обязано поддержать проект региональной авиакомпании

Коммерсантъ01:35
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Авто

«Автотор» приступил к выпуску седана Kia K900

Обновлено в 09:10
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«Заправившего пиджак в трусы» Порошенко высмеяли в сети

Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Российские самолеты обвинили в нарушении границ Швеции

Обновлено в 08:19
Авто

Skoda назовет новый кроссовер Kamiq

Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
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Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Внимание к парламентарию приковано после ее заявления о том, что «после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш».
Обновлено в 09:50
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Появились новые фото ударного беспилотника «Охотник»

Пользователи утверждают, что это новые снимки российского ударного БЛА "Охотник".
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Происшествия

В Государственном историческом музее заявили о пропаже древней иконы

Государственный исторический музей не смог обнаружить в своих фондах старинную икону, учреждение провело внутреннюю проверку и обратилось в полицию, сообщили в пресс-службе музея.
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Происшествия

Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в мошенничестве

По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 08:04
Авто

Toyota представила спецверсию Land Cruiser 200

Компания Toyota рассекретила специальную версию внедорожника Land Cruiser 200 под названием Heritage Edition.
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Авто

Представлен обновленный пикап Ford Ranger

Официально представлен обновленный Ford Mondeo Интересно, что, по сути, "Рейнджеру" в Европе оставили только этот двухлитровый дизель, так как поставлять пикап с 2,3-литровым бензиновым турбомотором в Старый Свет Ford не планирует.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Недалеко от посольства России в Дамаске произошел взрыв

Взрыв произошел в квартале Дамаска Адави, сообщает в четверг агентство САНА. Предполагается, что речь идет о теракте.
Обновлено в 07:44
Транспорт

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Авто

Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель

Как отмечают представители автопроизводителя, в марте текущего года Bentley представит очередную новинку.
Обновлено в 04:09
Гаджеты

Фотографии нового Samsung Galaxy S10 и S10+ утекли в сеть

Обновлено в 09:58
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Спорт

Фигурист Коляда выиграл короткую программу на чемпионате Европы

В короткой программе победил двукратный чемпион России Михаил Коляда. За свой прокат он получил от судей 100,49 баллов, побив личный рекорд.
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Гаджеты

Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий

Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Культура

Умерла знаменитый музыковед Светлана Виноградова

В культурном учреждении сообщили, что Виноградова скончалась 23 января. Она 70 лет своей жизни посвятила музыке и карьере в данной сфере.
Обновлено в 07:44
Технологии

Amazon начал тестировать беспилотного робота для доставки товаров

Компания запустит шесть устройств Amazon Scout, которые будут развозить заказы в светлое время суток.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В школе во Владивостоке во время пожара был закрыт эвакуационный выход

Обновлено в 07:23
Политика

Карлос Гон покинул пост руководителя Renault

Обновлено в 01:53
Происшествия

«Победа» подала в суд на пограничников аэропорта Внуково

Сумма исковых требований — 10,74 тыс. руб. Представитель авиакомпании отметил, что заявление будет рассматриваться в упрощенном порядке, так как сумма иска меньше 500 тыс. руб. Напомним, в конце 2018 года "Победа" сообщила о задержках рейсов из Внуково из-за претензий пограничников к технологии посадки пассажиров.
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Наука

В Китае клонировали пять макак с идентичными измененными генами

Обновлено в 00:35
Происшествия

Суд в Брянске оправдал фигурантов «макового дела»

Брянский областной суд в четверг огласил оправдательный приговор всем фигурантам громкого "макового дела", в том числе эксперту Ольге Зелениной, сообщила РИА Новости официальный представитель Брянского областного суда Галина Кубекина.
Обновлено в 09:32
Общество

Минэкономразвития раскритиковало новый порядок сдачи на права

Минэкономразвития выступило против изменения действующего порядка сдачи экзаменов на водительские права.
Обновлено в 05:28
Политика

Медведев назвал происходящее в Венесуэле квазипереворотом

В Каракасе происходит квазипереворот при поддержке ряда руководителей зарубежных государств, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:51
Общество

В «Роскачестве» назвали лучшие средства для мытья посуды

Эксперты «Роскачества» определили десятку лучших средств для мытья посуды на российских прилавках.
Обновлено в 00:00
Спорт

Маркета Давидова выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антерсельве

Обновлено в 09:59
Транспорт

Власти Петербурга приостановили расторжение контракта с «Метростроем»

Сумма требований составляет 1,3 млн руб. 21 января власти Петербурга приняли решение расторгнуть с "Метростроем" все контракты на строительство трех линий из-за того, что компания допускает "грубое неисполнение условий госконтрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ".
Обновлено в 09:30
Финансы

ЕЦБ оставил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил базовую процентную ставку на уровне 0 процентов, сообщил регулятор.
Обновлено в 09:35
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