Финансы
При сохранении инверсии кривой доходности рынки могут подвергнуться более масштабной коррекции. 26.03.19Глас Народа 01:23
По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись преимущественно на отрицательной территории на фоне продолжающегося падения доходности 10-летних казначейских облигаций.
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