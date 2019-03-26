Финансы

При сохранении инверсии кривой доходности рынки могут подвергнуться более масштабной коррекции. 26.03.19Глас Народа 01:23

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись преимущественно на отрицательной территории на фоне продолжающегося падения доходности 10-летних казначейских облигаций.
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При сохранении инверсии кривой доходности рынки могут подвергнуться более масштабной коррекции. 26.03.19

Глас Народа01:23
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