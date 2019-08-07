Происшествия
Спецназовец погиб при штурме резиденции АтамбаеваФАН вчера в 17:19
Сотрудник спецназа скончался после штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Вечером в среду спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:03, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:03, Вашингтон
Происшествия
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Тарантино рассказал об отношении к жестокости в кино
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В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
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