Происшествия

Спецназовец погиб при штурме резиденции АтамбаеваФАН вчера в 17:19

Сотрудник спецназа скончался после штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Вечером в среду спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш.
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