Происшествия
При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовецКоммерсантъ 14:53
Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ. Попытка штурма сорвалась, сторонники экс-главы государства дали отпор.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:36, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:36, Вашингтон
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