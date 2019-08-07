Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ. Попытка штурма сорвалась, сторонники экс-главы государства дали отпор.

При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец

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