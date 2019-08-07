Происшествия
Скончался спецназовец, пострадавший при штурме резиденции АтамбаеваГазета.Ru 14:52
Скончался спецназовец, который пострадал при штурме резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает "Sputnik Киргизии".
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
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