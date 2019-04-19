Экономика
При реализации ФЦП «Юг России» выявили хищения более 2 млрд рублейГоворит Москва 07:09
Федеральная целевая программа «Юг России» на 2014-2020 годы была утверждена в декабре 2013-го. Общий объём финансирования предполагался в размере почти 190 млрд рублей.
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Армия и оружие
Турция не боится угроз США из-за покупки российских С-400
Турция будет закупать истребители у России, если США остановят ее участие в международной программе по созданию F-35 за выбор российских ЗРК С-400, сообщает издание Defence News, ссылаясь на источник в госзакупках Минобороны страны.
Обновлено в 19:11
Религия
Православные верующие готовятся к Вербному воскресенью
Вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи. В этом году этот день выпадает на 21 апреля.
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Происшествия
Природный пожар охватил несколько сел в Забайкалье
Обновлено в 09:48
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского проходят в Киеве
Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко проходят на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Врачи поставили Дмитрию Быкову точный диагноз
Врачи поставили публицисту диагноз с хорошим прогнозом.
Обновлено в 09:08
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
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Культура
Умерла известная по фильмам «Заклятие» демонолог Лоррейн Уоррен
Знаменитая американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, чья работа легла в основу сценариев к фильмам ужасов «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», умерла в возрасте 92 лет.
Обновлено в 20:07
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Футбол
Полузащитник «Монако» Фабрегас получил травму икроножной мышцы
«Монако» на своем официальном сайте сообщил о характере травмы полузащитника Сеска Фабрегаса.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 17:18
Политика
Конгресс США рассмотрит очередной антироссийский закон
Председатель международного комитета Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель подготовил законопроект, предусматривающий очередную порцию антироссийских санкций — на этот раз в отношении подозреваемых в попытке вмешательства в американских выборы.
Обновлено в 19:15
Общество
В астраханскую колонию ввели спецназ
УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено в 13:31
Экономика
Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России
Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
Обновлено в 15:14
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Политика
Минск обвинил посла России в разрушении отношений за несколько месяцев
В белорусском МИДе подчеркнули, что внешним силам это «не удалось» во время десятилетий, однако « успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев».
Обновлено в 14:43
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Курьер сервиса «Яндекс.Еда» работал 10 часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге 20-летний молодой человек, который работал курьером в сервисе «Яндекс.Еда», упал замертво с велосипеда после того, как отработал 10 часов без перерыва.
Обновлено в 14:17
Хоккей
Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Венсан Кассель стал отцом Амазонки
Венсан Кассель снова стал отцом. Его молодая 22-летняя жена Тина Кунаки родила дочку, которую назвали Амазонка.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Политика
Пушков назвал дебаты Порошенко его фальшивой лебединой песней
Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко тотальной демагогией и откровенным фарсом.
Обновлено в 20:03
Музыка
Лазарев назвал главного соперника на Евровидении
Певец Сергей Лазарев в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!» назвал своего главного соперника на музыкальном конкурсе Евровидение.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено в 00:48
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 18:06
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
Обновлено в 12:44
Хоккей
Такого в нашем хоккее не было 30 лет! ЦСКА — чемпион!
Премьер-министр дважды уже был на плей-офф в этом сезоне и оба раза принес удачу ЦСКА.
Обновлено в 16:00