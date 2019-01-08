Происшествия
При разборе завалов в Магнитогорске найдены ценные вещи
При разборе завалов в Магнитогорске найдены ценные вещиИзвестия04:40
При разборе завалов на месте обрушения части дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Челябинской области. Для возврата вещей владельцам нужно обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел, сообщает ТАСС.
Известия04:40
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Происшествия
В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков
Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Германии напали на депутата бундестага
В Германии неизвестные напали на депутата бундестага, председателя бременского земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Более 200 человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР
В результате погибли три человека, сообщает в своем аккаунте в Twitter местная служба неотложной медицинской помощи.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Турции начался суд по делу об убийстве российского посла
В Турции сегодня начинается судебный процесс по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:14
Происшествия
Бывший глава Nissan назвал свой арест несправедливым
В суде Карлос Гон заявил, что посвятил возрождению Nissan два десятилетия своей жизни и что его задержание было несправедливым.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе «Дон» в Ростовской области
Три человека погибли, еще четыре госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей на 936 километре трассы "Дон" в Ростовской области.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в бесхозном строении под Ростовом
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Турции после крушения судна подняли из воды тело украинского моряка
Береговая охрана подняла тело одного украинского моряка, погибшего при крушении судна в Турции, поисковые работы продолжаются, сообщил во вторник посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Обновлено в 05:12
Происшествия
На Кубани онкологи провели уникальную операцию на печени
Обновлено в 04:22
Происшествия
Водитель Uber из США признался в убийстве шестерых человек
В американском штате Мичиган водитель Uber Джейсон Далтон признался в убийстве шестерых человек, совершенных им во время поездок, а также в покушениях на убийство, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах
Американский актер Кевин Спейси, наиболее известный по роли Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик", отказался признать вину в суде по делу о сексуальных домогательствах в отношении подростка в 2016 году.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
В Гонконге после взрыва загорелся нефтяной танкер
Нефтяной танкер взорвался и загорелся у берегов гонконгского острова Ламма, по меньшей мере один человек погиб, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали
Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Двое с ожогами попали в больницу из-за прорыва трубы на Большевиков
Мужчины попытались подойти к автомобилям, которые оказались в зоне прорыва. В больницу пострадавших доставили с ожогами.
Обновлено в 02:13