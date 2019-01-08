Происшествия

При разборе завалов в Магнитогорске найдены ценные вещи
Известия
04:40

При разборе завалов на месте обрушения части дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Челябинской области. Для возврата вещей владельцам нужно обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел, сообщает ТАСС.
Известия04:40

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Под завалами дома в Магнитогорске нашли ценные вещи

Газета.Ru05:27

Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске просят забрать ценные вещи

RT на русском02:22

На месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске нашли ценные вещи

ТАСС02:18

Под завалами многоэтажки в Магнитогорске нашли ценные вещи

REGNUM00:40

При разборе завалов в Магнитогорске найдены ценные вещи

РИА Новости00:36

Среди руин подъезда в Магнитогорске нашли ценные вещи

Челябинск Сегодня00:44

При разборе завалов рухнувшего дома в Магнитогорске найдены ценные вещи

Челябинский обзор00:27
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков

Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей

Обновлено в 02:23
Происшествия

В Германии напали на депутата бундестага

В Германии неизвестные напали на депутата бундестага, председателя бременского земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Более 200 человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР

В результате погибли три человека, сообщает в своем аккаунте в Twitter местная служба неотложной медицинской помощи.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Турции начался суд по делу об убийстве российского посла

В Турции сегодня начинается судебный процесс по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:14
Происшествия

Бывший глава Nissan назвал свой арест несправедливым

В суде Карлос Гон заявил, что посвятил возрождению Nissan два десятилетия своей жизни и что его задержание было несправедливым.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе «Дон» в Ростовской области

Три человека погибли, еще четыре госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей на 936 километре трассы "Дон" в Ростовской области.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в бесхозном строении под Ростовом

Обновлено в 04:35
Происшествия

В Турции после крушения судна подняли из воды тело украинского моряка

Береговая охрана подняла тело одного украинского моряка, погибшего при крушении судна в Турции, поисковые работы продолжаются, сообщил во вторник посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Обновлено в 05:12
Происшествия

На Кубани онкологи провели уникальную операцию на печени

Обновлено в 04:22
Происшествия

Водитель Uber из США признался в убийстве шестерых человек

В американском штате Мичиган водитель Uber Джейсон Далтон признался в убийстве шестерых человек, совершенных им во время поездок, а также в покушениях на убийство, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах

Американский актер Кевин Спейси, наиболее известный по роли Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик", отказался признать вину в суде по делу о сексуальных домогательствах в отношении подростка в 2016 году.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

В Гонконге после взрыва загорелся нефтяной танкер

Нефтяной танкер взорвался и загорелся у берегов гонконгского острова Ламма, по меньшей мере один человек погиб, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали

Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Двое с ожогами попали в больницу из-за прорыва трубы на Большевиков

Мужчины попытались подойти к автомобилям, которые оказались в зоне прорыва. В больницу пострадавших доставили с ожогами.
Обновлено в 02:13
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