При ракетном обстреле в Сирии погибли людиГазета.Ru вчера в 22:44

В результате ракетного обстрела территорий близ Дамаска погибли трое сирийских военных, сообщает агентство SANA. Еще семь человек получили ранения.

При ракетном обстреле в Сирии погибли люди

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