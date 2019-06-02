Армия и оружие
При ракетном обстреле в Сирии погибли людиГазета.Ru вчера в 22:44
В результате ракетного обстрела территорий близ Дамаска погибли трое сирийских военных, сообщает агентство SANA. Еще семь человек получили ранения.
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Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
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В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза.
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Porsche официально презентовал 718 Cayman T
Porsche на Международном автошоу в Шэньчжэне официально показал 718 Cayman T с ценником от 641 тыс. юаней (6,1 млн рублей) Модель 718 Cayman привлекает к себе внимание благодаря своему классическому ярко-красному цвету.
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Происшествия
Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
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«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
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В Китае выразили протест действиям США в Южно-Китайском море
Как заявил Вэй Фэнхэ, Китай «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».
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Общество
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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
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В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:05
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Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Рейтинг Путина резко подскочил с 32 до 72% после замечания ВЦИОМу
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на сайте новые данные после замечания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова: теперь рейтинг президента России Владимира Путина составляет 72,3%, при том что ранее заявлялось о рекордно низкой за последние 13 лет отметке в 31,7%.
Обновлено 31 мая в 09:19
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Политика
В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором
Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.
Обновлено вчера в 23:55
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию
В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
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Политика
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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
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Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 27
Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
Обновлено вчера в 07:25
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Уральскую «мать без груди» признали мужчиной в Испании
В Испании Юлия-Френсис в тремя детьми проживает на съемной квартире, которую оплачивает государство.
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В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик
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Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров
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МИД Украины попросил «давить» на Россию для освобождения моряков
Министерство иностранных дел Украины направило обращение к главам внешнеполитических ведомств дружественных стран с просьбой «давить на Россию» для выполнения требования Международного трибунала ООН по морскому праву по украинским морякам.
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Раскрыто рабочее название приквела «Игры престолов»
По некоторым сведениям, рабочее название приквела — «Кровавая луна» (Bloodmoon).
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Армия и оружие
Россию обвиняют в сбоях навигационного оборудования США
Все попытки США по устрашению России путем усиления военного присутствия в черноморской акватории оказались бесполезны.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа
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Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США
Обновлено вчера в 23:39
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Специалисты NASA сообщили, что 2 июля 2019 года можно будет наблюдать полное солнечное затмение.
Обновлено 31 мая в 04:54
Происшествия
СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии
Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
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