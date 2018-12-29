Пожар произошел в жилом доме в Орске, погибли семь человек, в том числе, дети, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

При пожаре в жилом доме в Оренбургской области погибли семь человек

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