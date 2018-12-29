Происшествия
При пожаре в жилом доме в Оренбургской области погибли семь человек
При пожаре в жилом доме в Оренбургской области погибли семь человекТАССвчера в 23:56
Пожар произошел в жилом доме в Орске, погибли семь человек, в том числе, дети, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
ТАССвчера в 23:56
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Более 200 человек, в том числе детей, погибли в пожарах в Иркутской области
Восток-Телеинформ29.12.18 в 00:57
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Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие
Обновлено в 01:58 В Парке Горького обрушился пешеходный мост. Об этом сообщает корреспондент Business FM с места событий.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Манчестере вооружённый ножом мужчина напал на людей
В результате нападения мужчины в городе Манчестер (Великобритания) три человека получили ножевые ранения.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Стали известны мотивы совершившего наезд на пешеходов в Токио водителя
Сбивший группу пешеходов в районе Сибуя в Токио 21-летний Кадзухиро Кусакабэ заявил, что «совершил теракт» в отместку за смертную казнь, которая действует в Японии.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Первые посетители эвакуированы с неисправного аттракциона во Франции
Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама
Мужчина, угрожавший взорвать бомбу в амстердамском аэропорту Схипхол, задержан. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
В результате пожара в жилом доме в Иркутске пострадали семь человек
Семь человек с предварительным диагнозом отравление угарным газом доставлены в больницы Иркутска после пожара в жилом доме, который произошел в ночь на вторник.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Тихом океане горит судно для перевозки автомобилей
Судно Sincerity Ace под флагом Панамы находится в Тихом океане в двух тысячах милях (более 3,5 тысячи километров) от гавайского острова Оаху.
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем
Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Здание бани загорелось на западе Москвы
Здание бани загорелось на Большой Очаковской улице на западе Москвы. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Шесть человек отравились угарным газом в Татарстане
«В 20.49 мск 31 декабря от оперативного дежурного Республиканского центра медицины катастроф поступило сообщение о том, что произошло отравление угарным газом шести человек, из них четыре ребенка», – приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела Хашукджи
Телеканал Al Jazeera опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть, как в день убийства Джамала Хашукджи в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии заносят тяжелые непрозрачные пакеты, в которых, предположительно, находились останки журналиста.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Во Владимире при хлопке пиротехники в квартире пострадали пять человек
Пять человек пострадали при срабатывании пиротехники в квартире во Владимире, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Опубликована видеозапись крупного пожара в Махачкале
Пользователи Интернета опубликовали видеозапись происшествия в социальных сетях.
Обновлено вчера в 20:52