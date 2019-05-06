Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человекРБК 02:20
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Ашберн
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено 04 мая в 23:31
Происшествия
Опубликованы кадры из салона сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
СК РФ опубликовал видеокадры из салона сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ-100. На них видно, что он выгорел полностью.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей Мурманской области
В самолете, который сгорел в Шереметьево накануне вечером, погибли 26 жителей Мурманской области.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Экипаж рассказал о произошедшем на борту самолета в Шереметьево
Пилот и бортпроводница рассказали, что происходило в самолете Sukhoi Superjet-100 при авиакатастрофе в Шереметьево.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Футбол
ЦСКА сыграл вничью дома с «Динамо»
Обляков выполнил стандартное положение, направив мяч в штрафную площадку, где Такума Нисимура нанес удар головой – 2:2. ЦСКА осталось на четвертом месте с 45 баллами в активе, «Динамо» по-прежнему находится на 12 месте, имея 30 очков.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Штаб Зеленского заявил, что курс Порошенко будет продолжен
Администрация Владимира Зеленского продолжит курс на вступление Украины в НАТО и Евросоюз, заявил представитель штаба избранного президента Святослав Юраш в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Происшествия
СМИ: На счету cгоревшего в «Шереметьево» самолета Superjet значился один серьезный сбой
Журналисты выяснили, что до катастрофы в «Шереметьево» на счету у самолета Sukhoi Superjet 100 был лишь один серьезный технический сбой — в январе 2018 года.
Обновлено в 03:24
Экономика
Пенсионные фонды столкнулись с проблемой
Сумма среднего счета клиента негосударственного пенсионного фонда (НПФ) снизилась на 1,2 тысячи рублей по итогам 2018 года и составила около 68 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:13
Футбол
Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену
По сообщению Don Balon, Месси хотел бы, чтобы в ближайшее трансферное окно клуб приобрел голкипера, центрального защитника и форварда.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
Общество
Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета
Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится.
Обновлено в 04:24
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Шереметьево после трагедии возвращается к обычному режиму работы
В Москве аэропорт Шереметьево постепенно восстанавливает обычный режим работы после аварии с самолетом SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот».
Обновлено в 00:51
Политика
Лавров назвал планы США по Венесуэле «безответственными»
Глава МИДа Сергей Лавров призвал Вашингтон действовать в рамках международного права в отношении Венесуэлы.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол
Журналисты в суде поздравили Кокорина с чемпионством «Зенита»
Перед началом очередного заседания Пресненского суда Москвы журналисты поздравили подсудимого, форварда «Зенита» Александра Кокорина, с завоеванием его командой титула чемпиона России по футболу в сезоне-2018/19.
Обновлено в 05:31
Спорт
Шубодерова: у Тутберидзе невозможно кататься
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
При пожаре в самолете в Шереметьево погибли около сорока человек
Экстренная посадка и пожар в самолете Sukhoi Superjet 100 привели к гибели порядка сорока человек, сообщают 5 мая СМИ.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал АвтоВАЗ
Появилось изображение новой модели Lada сегмента SUV, который может стать преемником внедорожника 4x4.
Обновлено в 05:38
Общество
Контрольно-счетная палата проверяет ЦПКиО им. Кирова
Обновлено в 04:15
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Кино
Режиссер Юрий Быков раскритиковал третью серию «Игры престолов»
Отечественный режиссер Юрий Быков, который известен по фильмам «Дурак» и «Завод», раскритиковал третью серию финального сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 10:46