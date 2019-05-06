Происшествия
При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человекРБК 02:20
В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
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В Железноводске следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в многоквартирном доме
Сайт Ставрополя 1777.ru02:41
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