При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человекРБК 02:20

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

Происшествия В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.

Происшествия Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьево Тела всех погибших извлекли из фюзеляжа самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в Шереметьево.

Экономика Через два месяца начнет действовать новая схема долевого строительства С 1 июля в России вступит в силу новая схема долевого строительства. Компании больше не смогут напрямую привлекать средства граждан.

Происшествия На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».

Происшествия Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.

Хоккей Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.

Политика В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.

Шоу-бизнес Премьера: про Татьяну Буланову сняли сериал «Никогда не говори „Никогда“» Например, яркой линией в фильме будет проходить трагическая судьба сестры, которой у Тани в реальной жизни никогда не было.

Происшествия В Пакистане загорелся автобус с пассажирами, погибли восемь человек По меньшей мере восемь человек погибли, еще четыре получили ранения в результате возгорания в автобусе в городе Джелам (провинция Пенджаб) на севере Пакистана, сообщает в понедельник телеканал Geo TV.

Происшествия Эксперт о крушении SSJ-100: экипаж был не готов к такой ситуации После отказа всей электроники пилоты не смогли посадить самолёт: садились с большим весом, экипаж оказался не готов к такой ситуации, — высказал своё мнение «Известиям» заслуженный пилот.

Армия и оружие Армия Хафтара уничтожила штаб ПНС в Триполи Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, уничтожила оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС).

Общество В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.

Происшествия Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.

Здоровье В России вступили в силу новые правила диспансеризации Сегодня, 6 мая, в России вступили в силу новые правила диспансеризации.

Политика Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.