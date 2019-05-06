Происшествия

При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человекRT на русском 01:10

В результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Железноводске Ставропольского края пострадали 13 человек, в том числе пять детей. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
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Многоэтажный жилой дом загорелся в Железноводске

РБК00:24

При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек

RT на русском01:10

При пожаре в Железноводске пострадали 13 человек

Своё ТВ00:58

В результате пожара в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек

ТАСС01:16

В жилом доме в Железноводске произошёл пожар, есть пострадавшие

Сайт Ставрополя 1777.ru00:05

Жителей горевшего дома в Железноводске расселят в гостиницы

Победа 2600:18

При пожаре в жилом доме на Ставрополье пострадали тринадцать человек

РИА Новости00:54
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Происшествия

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Сестра прояснила судьбу спасавшего пассажиров SSJ 100 бортпроводника

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«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
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Как в Англии забили «самый неспортивный» гол в истории футбола

Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла».
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Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
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Следственный комитет сообщает о 41-м погибшем в ЧП в Шереметьево

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«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
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Природный пожар перекинулся на заповедник «Хакасский»

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WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Армия и оружие

В Сирии начали раздавать монгольскую гуманитарную помощь

Раздача гуманитарной помощи от Монголии наиболее нуждающимся гражданам началась в Сирии, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Смолинский.
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Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

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На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

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Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Обновлено вчера в 16:22
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Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta

Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
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Автоэксперт объяснил, как не допустить перегрева двигателя в жару

Как известно, основная причина перегрева – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, которая либо выкипает (обычно это бывает тогда, когда антифриз давно «отслужил свое»), либо вытекает из-за банальной разгерметизации одного из патрубков.
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Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
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Происшествия

Эвакуация за 55 секунд. В катастрофе в Шереметьеве выжили 37 человек

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Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
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Энергетика

Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами

Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами Конституционный суд (КС) отказал в признании неконституционным положения закона о банкротстве, объявляющего страховые платежи приравненными к заработной плате в очередности удовлетворения требований.
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Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.
Обновлено вчера в 11:34
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В Москве появятся еще 20 парковочных мест для туристических автобусов

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