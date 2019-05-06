При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человекRT на русском 01:10

В результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Железноводске Ставропольского края пострадали 13 человек, в том числе пять детей. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Футбол Как в Англии забили «самый неспортивный» гол в истории футбола Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла».

Политика В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Происшествия Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100 Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.

Армия и оружие Палестина и Израиль договорились о прекращении огня Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.

Армия и оружие Командующий ЛНА Хафтар приказал уничтожать отступающие силы противника Ливийская национальная армия (ЛНА), которая пытается захватить Триполи, получила приказ фельдмаршала Халифа Хафтара преследовать и уничтожать отступающие силы противника.

Политика WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Армия и оружие В Сирии начали раздавать монгольскую гуманитарную помощь Раздача гуманитарной помощи от Монголии наиболее нуждающимся гражданам началась в Сирии, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Смолинский.

Авто Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.

Авто Автоэксперт объяснил, как не допустить перегрева двигателя в жару Как известно, основная причина перегрева – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, которая либо выкипает (обычно это бывает тогда, когда антифриз давно «отслужил свое»), либо вытекает из-за банальной разгерметизации одного из патрубков.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Происшествия Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Энергетика Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами Конституционный суд (КС) отказал в признании неконституционным положения закона о банкротстве, объявляющего страховые платежи приравненными к заработной плате в очередности удовлетворения требований.