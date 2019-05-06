Происшествия
При пожаре в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человекRT на русском 01:10
В результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Железноводске Ставропольского края пострадали 13 человек, в том числе пять детей. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
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Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
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Происшествия
Сестра прояснила судьбу спасавшего пассажиров SSJ 100 бортпроводника
Обновлено вчера в 15:33
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
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Футбол
Как в Англии забили «самый неспортивный» гол в истории футбола
Несколько дней назад футбольный мир обсуждал громкую историю из матча английского Чемпионшипа «Лидс» – «Астон Вилла».
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Пассажиры сняли на видео пожар в салоне SSJ-100
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
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Армия и оружие
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Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
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Политика
Жители Ливадии рассказали о квартире Зеленских в Крыму
Обновлено вчера в 20:18
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Зафиксированы волновые свойства антиматерии
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Следственный комитет сообщает о 41-м погибшем в ЧП в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:11
Музыка
Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу
Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие
Командующий ЛНА Хафтар приказал уничтожать отступающие силы противника
Ливийская национальная армия (ЛНА), которая пытается захватить Триполи, получила приказ фельдмаршала Халифа Хафтара преследовать и уничтожать отступающие силы противника.
Обновлено вчера в 18:03
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Природный пожар перекинулся на заповедник «Хакасский»
Обновлено в 00:42
Политика
WSJ: Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
В Сирии начали раздавать монгольскую гуманитарную помощь
Раздача гуманитарной помощи от Монголии наиболее нуждающимся гражданам началась в Сирии, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Смолинский.
Обновлено вчера в 22:09
Кино
Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Обновлено вчера в 16:22
Авто
9 признаков кузовного ремонта автомобиля
Обновлено в 00:00
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta
Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Авто
Автоэксперт объяснил, как не допустить перегрева двигателя в жару
Как известно, основная причина перегрева – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, которая либо выкипает (обычно это бывает тогда, когда антифриз давно «отслужил свое»), либо вытекает из-за банальной разгерметизации одного из патрубков.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Эвакуация за 55 секунд. В катастрофе в Шереметьеве выжили 37 человек
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 11:38
Энергетика
Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами
Социальные платежи при банкротстве уравнены в статусе с зарплатами Конституционный суд (КС) отказал в признании неконституционным положения закона о банкротстве, объявляющего страховые платежи приравненными к заработной плате в очередности удовлетворения требований.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе
Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.
Обновлено вчера в 11:34