На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал Думская.net. Личности погибших пока не установлены. Также известно, что госпитализированы минимум десять человек.

При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

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