Происшествия
Пожар произошел в детском палаточном лагере в Хабаровском краеЭхо Москвы вчера в 18:03
База, где произошел пожар, согласно документам, принадлежит частному предпринимателю.
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Один ребёнок погиб, трое в реанимации после пожара в палаточном лагере на «Холдоми»
AmurMedia.ruвчера в 17:28
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Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Общество
В России ужесточили правила провоза цветов и фруктов в багаже
В свою очередь Газета.ру уточняет, что без фитосанитарных сертификатов можно будет провезти до пяти килограммов фруктов и овощей, а также не больше трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков.
Обновлено вчера в 00:25
Армия и оружие
РФ и Китай впервые провели совместное воздушное патрулирование в АТР
Первое совместное патрулирование с воздуха провели во вторник самолеты Воздушно-космических сил России и ВВС Народно-освободительной армии Китая.
Обновлено в 07:30
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Политика
Четвертая часть питьевой воды в России является подделкой
В России очень часто встречается поддельная питьевая вода, поэтому стоит ввести для нее маркировку, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Политика
Борис Джонсон станет премьер-министром Великобритании
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером Консервативной партии.
Обновлено в 07:27
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
В России поставили оценки F-22 и F-35
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
США выделили Украине 4 млн долларов на группы быстрого реагирования
Украина совместно с США создали группы быстрого реагирования в Мариуполе и Бердянске, через месяц они должны начать работу, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
Обновлено в 07:04
Политика
СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией
В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".
Обновлено в 07:10
Музыка
«Аптекарский огород» приглашает на «нежный» концерт
В воскресенье, 28 июля, в Ботаническом саду МГУ состоится концерт под открытым небом.
Обновлено в 05:43
Политика
Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам
В России никогда не поднимался вопрос о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США
Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Транспорт
В Ростове с 1 августа вырастет стоимость проезда в транспорте
В Ростове вырастет стоимость проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 06:10
Общество
Режим черного неба ввели в Барнауле и Бийске
В Барнауле и Бийске объявили режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности, которые способствуют накоплению вредных примесей.
Обновлено в 00:58
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Наука
Ученые назвали способ хорошо выспаться
Обновлено 21 июля в 23:10
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Футбол
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
Обновлено в 02:48
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Чтобы обеспечить нужную защиту, необходимо, чтобы все операторы создавали VPN-соединения от национальной системы доменных имен к каждому ресурсу в Рунете, а это налагает «существенные необоснованные обременения на всех участников рынка, не предусмотренные федеральным законом».
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено в 06:28
Политика
Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду
Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Ранее о намерении администрации президента Дональда Трампа создать международную коалицию для патрулирования в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, находящихся около Ирана и Йемена, сообщал председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Обновлено в 05:59