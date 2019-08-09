Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС. По словам собеседника агентства, он отравился продуктами горения.

При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое

Политика Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.

Армия и оружие Появились сообщения о получении США танка Т-90 США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.

Политика Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Происшествия В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Общество Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Политика Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.

Политика Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».

Космос Рогозин поздравил робота «Федора» с успешным полетом на МКС Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение «Федора» и поздравил его с успешным началом работы.

Армия и оружие Росгвардейцы десантировались с российским триколором с высоты 3,5 км 22 августа, в день Государственного флага РФ, росгвардейцы совершили парашютный прыжок с трехцветным полотнищем с высоты 3500 метров в Серпуховском районе Московской области.

Здоровье В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.

Происшествия МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321 В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".

Футбол «Астана» разгромила БАТЭ в Лиге Европы БАТЭ разгромно уступил в Казахстане в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч в Беларуси состоится 29 августа.

Армия и оружие В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.

Теннис Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.

Политика Подводную лодку проекта 641 «Запорожье» всё-таки утилизируют Минобороны РФ все-таки решило утилизировать бывшую и единственную подводную лодку ВМС Украины "Запорожье".

Политика Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.

Политика Администрация Трампа назвала сумму сделки по Гренландии Администрация президента США Дональда Трампа хотела предложить Дании более 600 млн долларов в год за аренду острова Гренландия.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.