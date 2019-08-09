Происшествия
При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двоеРБК 11:42
Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС. По словам собеседника агентства, он отравился продуктами горения.
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Фанаты Человека-паука готовятся брать штурмом офис Sony Pictures
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Официально: в Control появится музыка Poets of the Fall
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США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
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Политика
Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной
Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.
Обновлено в 12:10
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Два выступления Die Antwoord отменили из-за гомофобного скандала
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Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
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Общество
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Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
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Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
Обновлено в 10:54
Политика
Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
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Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Космос
Рогозин поздравил робота «Федора» с успешным полетом на МКС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение «Федора» и поздравил его с успешным началом работы.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Росгвардейцы десантировались с российским триколором с высоты 3,5 км
22 августа, в день Государственного флага РФ, росгвардейцы совершили парашютный прыжок с трехцветным полотнищем с высоты 3500 метров в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 12:36
Здоровье
В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги
В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Футбол
«Астана» разгромила БАТЭ в Лиге Европы
БАТЭ разгромно уступил в Казахстане в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч в Беларуси состоится 29 августа.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Теннис
Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.
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Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
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Политика
Над Донецком подняли флаги России
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Минобороны РФ все-таки решило утилизировать бывшую и единственную подводную лодку ВМС Украины "Запорожье".
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Происшествия
Челябинский депутат арестован за убийство супруги
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Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
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Администрация Трампа назвала сумму сделки по Гренландии
Администрация президента США Дональда Трампа хотела предложить Дании более 600 млн долларов в год за аренду острова Гренландия.
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
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