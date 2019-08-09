Происшествия

При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двоеРБК 11:42

Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС. По словам собеседника агентства, он отравился продуктами горения.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Крупный пожар на Складской улице в Петербурге локализован

78.ru12:10

В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров

Интерфакс08:34

Огонь на Складской обуздали за пять часов. Тушить продолжают по второму номеру

Фонтанка.Ру12:28

В Петербурге локализовали пожар в складском здании

РИА Новости12:12

Площадь пожара на складе свечей на юго-востоке Петербурга сократилась до 2 тыс. кв. м

ТАСС12:53

Фото: дым со Складской виден даже на Невском

Петербургский дневник12:12

Масштабный пожар на Складской локализовали

Мойка7812:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Кино

Фанаты Человека-паука готовятся брать штурмом офис Sony Pictures

Обновлено в 11:10
Игры

Официально: в Control появится музыка Poets of the Fall

Обновлено в 12:34
Политика

Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 13:29
Армия и оружие

Появились сообщения о получении США танка Т-90

США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Политика

Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной

Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.
Обновлено в 12:10
Музыка

Два выступления Die Antwoord отменили из-за гомофобного скандала

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Общество

Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю

Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика

Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Суд не продлил арест счетов Абызова

Обновлено в 10:54
Политика

Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ

Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
Кино

Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби

К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Космос

Рогозин поздравил робота «Федора» с успешным полетом на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение «Федора» и поздравил его с успешным началом работы.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Росгвардейцы десантировались с российским триколором с высоты 3,5 км

22 августа, в день Государственного флага РФ, росгвардейцы совершили парашютный прыжок с трехцветным полотнищем с высоты 3500 метров в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 12:36
Здоровье

В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги

В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено в 10:40
Происшествия

МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Футбол

«Астана» разгромила БАТЭ в Лиге Европы

БАТЭ разгромно уступил в Казахстане в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч в Беларуси состоится 29 августа.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

Обновлено в 09:13
Армия и оружие

В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Теннис

Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено в 12:23
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Политика

Над Донецком подняли флаги России

Обновлено в 03:24
Политика

Подводную лодку проекта 641 «Запорожье» всё-таки утилизируют

Минобороны РФ все-таки решило утилизировать бывшую и единственную подводную лодку ВМС Украины "Запорожье".
Обновлено в 08:29
Происшествия

Челябинский депутат арестован за убийство супруги

Обновлено в 10:14
Политика

Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Политика

Администрация Трампа назвала сумму сделки по Гренландии

Администрация президента США Дональда Трампа хотела предложить Дании более 600 млн долларов в год за аренду острова Гренландия.
Обновлено вчера в 07:11
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное