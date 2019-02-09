Происшествия
При пожаре в Новосибирской области погибли женщина и четыре ребенкаРИА Новости вчера в 19:15
В тушении пожара задействовали 27 человек и 8 единиц техники. На месте возгорания нашли тела женщины 1982 года рождения и четырех детей 2013, 2015, 2016, 2018 годов рождения. Как рассказали в МЧС, когда начался пожар, все находившиеся в доме спали.
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с чего всё началось
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — указывается в сообщении.RT на русскомвчера в 22:40
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Могут и посадить: СК решил проверить продавцов сигнализации, которая была в доме семьи Евсюковых
НГС - Независимые Городские Сайты08:11
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Новосибирской области
RT на русскомвчера в 22:40
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Футбол
Головин получил травму в матче Лиги 1 «Монпелье» — «Монако»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не сумел доиграть матч 24-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» из-за повреждения.
Обновлено в 10:41
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Происшествия
«Живым щитом» гаишников заинтересовались в МВД
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Появилось видео падения метеорита на Венесуэлу
Обновлено в 07:16
Происшествия
В жилом доме в Стокгольме прогремел взрыв
В жилом доме на юге Стокгольма (Швеция) произошел взрыв, сообщает в воскресенье, 10 февраля, Dagens Nyheter со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 11:16
Политика
Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет
Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.
Обновлено в 06:48
Общество
На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей в поселки
Режим ЧС введен с 9 февраля на архипелаге Новая Земля, входящем в состав Архангельской области, из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов
Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Сербия направила протест Хорватии после избиения своих спортсменов
Сербия направила ноту протеста в посольство Хорватии в связи с нападением на своих спортсменов в Сплите.
Обновлено в 10:07
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива
Обновлено в 02:51
Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено вчера в 22:25
Спорт
Юсков завоевал бронзу на дистанции 1500 м на чемпионате мира
Обновлено в 10:10
Общество
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 08:22
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Названы самые удобные автомобили на рынке России
Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Шимпанзе сбежали из вольера в зоопарке Белфаста
Сломанная ветвь дерева помогла как минимум двум шимпанзе сбежать из вольера в зоопарке Белфаста, Северная Ирландия.
Обновлено в 10:05
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Наука
Ученые рассказали, как выучить иностранный язык во сне
Вымышленный язык использовался потому, что участники эксперимента могли знать слова на иностранном.
Обновлено в 09:54
Гаджеты
Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов
Телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла исследование компании Statista о телефонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено вчера в 22:05
Общество
В Москву из Ирака доставят 27 российских детей
Борт МЧС России вечером в воскресенье доставит в Москву 27 детей, которые с матерями находились в одной из тюрем Багдада.
Обновлено в 10:37
Кино
В новой серии «Простоквашино» Дядя Фёдор впервые влюбляется
«Союзмультфильм» опубликовал новый эпизод «Простоквашино». Серия получила название «Вишневая феерия». В ней Дядя Фёдор впервые влюбляется.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Осуждённые самарской колонии рассказали о беспорядках
Обновлено в 10:15
Общество
Жителям задыхающегося Сибая посоветовали покинуть дома
Власти советуют местным жителям покинуть свои дома и перебраться в пункты временного размещения.
Обновлено в 08:06