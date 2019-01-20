Происшествия

При пожаре в Куршевеле пострадали более 20 человекРБК 07:49

Крупный пожар возник на горнолыжном курорте Куршевель, расположенном во Французских Альпах. Огонь вспыхнул в здании, где проживали сезонные рабочие, сообщает BFM TV. В результате часть перекрытий обрушилась.
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При пожаре в Куршевеле пострадали более 20 человек

РБК07:49

Россияне не пострадали при пожаре на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах

Эхо Москвы08:04

При пожаре в Куршевеле пострадали 22 человека. Люди прыгали из окон горящего дома

Фонтанка.Ру08:01

Посольство РФ: россияне не пострадали при пожаре в Куршевеле

ТАСС07:38

Число пострадавших при пожаре во французском Куршевеле увеличилось до 25

Говорит Москва09:42

Появилось видео пожара во французском Куршавеле

Газета.Ru04:45

При пожаре в гостинице в Куршевеле есть погибшие и пострадавшие

BFM.ru05:10
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Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила израильский ракетный удар

Система ПВО Сирии отразила в воскресенье израильскую атаку на юге страны, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 06:59
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«АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан»

В музее "АВТОВАЗа" представили единственный электромобиль российского автопроизводителя под названием "Рапан" с весьма необычной футуристичной внешностью.
Обновлено в 09:52
Общество

От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза

Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Машина упала с третьего этажа парковки в Подмосковье

Автомобиль, в салоне которого находились два человека, упал с третьего яруса многоэтажной парковки в подмосковном Одинцово.
Обновлено в 09:25
Кино

Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Обновлено в 04:42
Происшествия

В Чечне без электричества остались более 120 тыс. человек

Около 122 500 человек остались без энергоснабжения в Урус-Мартановском районе в Чечне. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допрос

Режиссера фильма "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Во Франции в ходе протестов были задержаны около 300 человек

Обновлено в 09:42
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Для жителей РФ составлена карта-расписание с полнолунием 2019 года

Обновлено в 06:54
Кино

Умер продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»

Обновлено в 09:31
Общество

В Ташкенте обнаружен старинный клад на один миллион долларов

В Ташкенте при изучении подвалов одного из исторических зданий, построенных в 1870 году, обнаружен клад из серебряных и золотых монет, старинных книг, посуды, картин и икон.
Обновлено в 04:16
Общество

На Москву надвигаются аномальные морозы

22 и 23 января в Москве ожидаются аномальные морозы до 25 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».
Обновлено в 09:29
Интернет

Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры

Обновлено в 05:08
Происшествия

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 76

В результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибли 76 человек, сообщило издание Universal со ссылкой на правительство штата.
Обновлено в 01:55
Происшествия

При пожаре в Куршевеле пострадали более 20 человек

Обновлено в 07:49
Политика

Девять полицейских пострадали во время протестов в Афинах

Девять сотрудников полиции получили ранения в ходе столкновений с участниками демонстрации в греческих Афинах против соглашения с Македонией.
Обновлено в 09:59
Общество

Трамп возжелал глобального потепления

Президент США Дональд Трамп призвал американцев по возможности не покидать свои дома из-за сильного снегопада.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни

Обновлено вчера в 16:50
Гаджеты

Компания Apple вернула в продажу iPhone SE

Американская технологическая корпорация Apple вернула в продажу смартфоны iPhone SE.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Марий Эл

Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Республике Марий Эл 20 января.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

В ДНР заявили о пленении украинского силовика

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика, пытавшегося в одиночку атаковать их позиции.
Обновлено в 06:14
Авто

Назван топ-5 самых популярных иномарок с пробегом в России

Эксперты выбрали пятерку самых популярных иномарок на вторичном рынке в России за 2018 год.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Кончаловский и Высоцкая обвенчались в Пскове

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове, церемония состоялась 20 января в Троицком соборе.
Обновлено в 07:09
Спорт

Лыжница Непряева взяла бронзу в гонке на 10 км на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в эстонском Отепе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:49
Кино

Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в сериале «Корона»

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Происшествия

У купавшихся в проруби россиян угнали машину с ребенком

Под Красноярском угнали автомобиль со спящим внутри ребенком, пока его родители купались в проруби на Крещение.
Обновлено в 06:53
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Три флагманских модели Samsung Galaxy S10 показали на изображении

Авторитетный инсайдер распространил в Сети одно изображение, на котором продемонстрированы все три модели флагманской линейки Samsung Galaxy S10.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Японии скончался старейший мужчина мира

Обновлено в 06:03
Происшествия

В сирийском Африне произошла серия взрывов

Обновлено в 05:45
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