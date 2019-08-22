Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек

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