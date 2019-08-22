Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человекBFM.ru 00:54
Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Экономика
Акции торговых сетей помогли индексам США вырасти
В первую очередь рынку помогли квартальные отчеты крупных торговых сетей Target и Lowe's.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Происшествия
«Арсенал ниндзя» нашли на борту газовоза из Южной Кореи на Сахалине
Сахалинская таможня возбудила административное дело после обнаружения арсенала самодельного холодного оружия на борту газовоза из Южной Кореи.
Обновлено в 00:10
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Наука
Названы сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца
По итогам 60-летних наблюдений специалисты заявили, что даже если человек курил в течение 20 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39%, если не возвращаться к пагубной привычке более пяти лет.
Обновлено в 01:33
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Авто
Volkswagen отзывает в России 2,5 тыс. автомобилей
Официальные дилеры компании Volkswagen проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в технический центр для бесплатной диагностики и герметизации минивэнов.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Над Донбассом подняли российский флаг
Сегодня, 22 августа, на административных зданиях столицы Донбасса флаги Донецкой Народной Республики (ДНР) были заменены на российские триколоры.
Обновлено в 01:16
Технологии
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Музыка
Spotify завесил небоскреб в Нью-Йорке в поддержку альбома Тейлор Свифт
Тейлор Свифт и стриминговый сервис Spotify запустили кампанию по продвижению предстоящего седьмого альбома певицы "Lover", релиз которого назначен на 23 августа.
Обновлено вчера в 11:34
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Политика
Токио надеется на продолжение обмена разведданными с Сеулом
Япония надеется, что договор с Республикой Корея о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), предполагающий обмены разведывательными данными между двумя странами, продолжит свое действие.
Обновлено в 00:51
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Авто
С сентября АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС
Как сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт», наряду с «АвтоВАЗом» и «Мерседесом» досрочно перейти на электронные ПТС готовы КАМАЗ, «Автотор Холдинг», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», «Форд Соллерс Елабуга» и пр. Остальные производители, согласно озвученному на совещании плану, перейдут на ЭПТС в октябре 2019 года.
Обновлено вчера в 06:40
Экономика
Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота
Промсвязьбанк (ПСБ) удалил с сайта отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованную 20 августа, а затем вернул ее с изъятиями информации.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США
Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Кому нельзя есть малину
Малину рекомендуют для поддержания тонуса кожи. Врачи говорят, что переедать нельзя, и стоит соблюдать диету.
Обновлено в 00:26
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников
Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
Обновлено в 01:43
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Экономика
«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 05:37