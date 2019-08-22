Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человекРБК 00:43

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС. По данным ведомства, погибший находился в каюте. Как уточняется на сайте ГУ МЧС, пожар на теплоходе начался в 5:30 мск.
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