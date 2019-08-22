с чего всё началось

При пожаре, который рано утром произошел в Петербурге на теплоходе «Петр Чайковский», погиб один человек. Как сообщает ТАСС, он находился в каюте, в которой начался пожар. Теплоход стоял на Соляном причале на Октябрьской набережной города в момент пожара.

Во время пожара на теплоходе в Петербурге погиб один человек

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