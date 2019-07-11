Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб один человекДождь 07:43
При пожаре на теплоэлектростанции «Северная» в подмосковных Мытищах погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
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Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
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"В 13:15 мск после пенной атаки объявлена локализация пожара на площади 800 кв. м", - сказал представитель МЧС.
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В деревне Пиллаламарри, штат Телингана, Индия, врачи признали мертвым живого молодого человека.
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Происшествия
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Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
На Украине завели дело о теракте после обстрела грузовика в Донбассе
Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье "теракт" в связи с обстрелом военного автомобиля в Донецкой области Украины, в результате которого один силовик погиб и еще один был ранен, сообщила в четверг пресс-служба областной прокуратуры.
Обновлено в 08:55
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Звезда «Молодежки» Евгений Кулик сменил фамилию
Евгений Кулик, прославившийся после сериала «Молодежка», устал от того, что его путают с другим артистом, его полным тезкой.
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Климкин отреагировал на отказ Рады его уволить строчкой из песни
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на отказ Рады отправить его в отставку строчкой из песни группы Eagles Hotel California.
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Политика
В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
Обновлено в 13:04
Здоровье
Врачи назвали три признака разрушения печени
Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Здоровье
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Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.
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Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины
Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.
Обновлено в 11:15
Политика
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Тарасов обвинил руководство «Локомотива» в заказных материалах
«Как показала информационная практика, если отсутствует правда за спиной, то в ход идут заказные лживые статейки», - заявил Дмитрий Тарасов.
Обновлено в 04:08
Футбол
«Барселона» планирует 12 июля заплатить отступные за Гризманна
Каталонская «Барселона» собирается завтра, 12 июля, заплатить мадридскому «Атлетико» сумму отступных за нападающего Антуана Гризманна, которая составляет € 120 млн, сообщает Mundo Deportivo.
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Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
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Финансы
Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%
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Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины
Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
Обновлено в 05:12
Космос
Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Политика
Главу МВД Крыма сняли с должности
Обновлено в 11:57