Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб один человекДождь 07:43

При пожаре на теплоэлектростанции «Северная» в подмосковных Мытищах погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Читать в источнике

Подробнее о событии

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб один человек и 13 пострадали

RT на русском07:52

В результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах погибла вахтер

ТАСС09:20

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погибла женщина-охранник

РИА Новости08:07

После пожара на ТЭЦ в Мытищах за помощью обратились 6 человек

Вести Подмосковья05:55

Шесть человек обратились за медпомощью после пожара на ТЭЦ в Мытищах

РИАМО05:33

Минздрав Подмосковья: Один из пострадавших при пожаре в Мытищах госпитализирован в тяжелом состоянии

Агентство Москва08:26

Как минимум один человек стал жертвой пожара на ТЭЦ в Мытищах

Интерфакс07:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 08:27
Общество

В Госдуме поддержали миллионные штрафы за отказ хранить данные пользователей в России

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал законопроект о наказании за несоблюдение закона о локализации данных россиян.
Обновлено в 10:44
Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 09:37
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:57
Авто

В России подорожали сразу четыре модели Kia

Обновлено в 03:17
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 миллионов смартфонов

Сотрудники компании Check Point обнаружили опасное приложение, заразившее почти 25 миллионов смартфонов на Андроиде.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия

Летевший из Петербурга на Корфу самолет столкнулся с птицей

Обновлено в 11:41
Происшествия

В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии

На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
Обновлено вчера в 09:32
Авто

Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил

Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализован

"В 13:15 мск после пенной атаки объявлена локализация пожара на площади 800 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Индии мать спасла от кремации сына, которого врачи считали мертвым

В деревне Пиллаламарри, штат Телингана, Индия, врачи признали мертвым живого молодого человека.
Обновлено в 06:13
Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ оказался неудачным

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

На Украине завели дело о теракте после обстрела грузовика в Донбассе

Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье "теракт" в связи с обстрелом военного автомобиля в Донецкой области Украины, в результате которого один силовик погиб и еще один был ранен, сообщила в четверг пресс-служба областной прокуратуры.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Звезда «Молодежки» Евгений Кулик сменил фамилию

Евгений Кулик, прославившийся после сериала «Молодежка», устал от того, что его путают с другим артистом, его полным тезкой.
Обновлено в 12:00
Политика

Климкин отреагировал на отказ Рады его уволить строчкой из песни

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на отказ Рады отправить его в отставку строчкой из песни группы Eagles Hotel California.
Обновлено в 11:16
Политика

В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Обновлено в 13:04
Здоровье

Врачи назвали три признака разрушения печени

Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Здоровье

В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге

Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.
Обновлено в 10:35
Политика

Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны.
Обновлено в 11:15
Политика

Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Футбол

Тарасов обвинил руководство «Локомотива» в заказных материалах

«Как показала информационная практика, если отсутствует правда за спиной, то в ход идут заказные лживые статейки», - заявил Дмитрий Тарасов.
Обновлено в 04:08
Футбол

«Барселона» планирует 12 июля заплатить отступные за Гризманна

Каталонская «Барселона» собирается завтра, 12 июля, заплатить мадридскому «Атлетико» сумму отступных за нападающего Антуана Гризманна, которая составляет € 120 млн, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Юрию Шатунову предстоит еще одна операция

Звезде 90-х Юрию Шатунову предстоит перенести еще одну операцию. Об этом рассказал продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
Обновлено в 08:50
Финансы

Внешний долг России за полгода вырос более чем на 6%

Внешний долг России на 1 июля 2019 года составил $482,4 млрд, сообщает Банк России. С начала года он увеличился на 6,1%, или $27,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Политика

Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины

Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
Обновлено в 05:12
Космос

Ученые сообщили о скором обнаружении полного двойника Земли

Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Обновлено в 11:57
Как работают Яндекс.Новости?
Крупный пожар на ТЭЦ в МытищахБольше новостей по теме
Главное