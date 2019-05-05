Происшествия
При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человекРоссийская газета 13:47
Жертвами сегодняшней трагедии в столичном аэропорту Шереметьево стали 13 человек. При этом судьба нескольких пассажиров сгоревшего лайнера Sukhoj SuperJet100 остается неизвестной, передает ТАСС. Данные о количестве пострадавших пока разнятся.
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