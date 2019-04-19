При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военныхРоссийская газета 17:54

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС. Как минимум трое киевских силовиков погибли.

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Политика Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.

Политика Экспорт нефти Россией на Украину запрещен Сегодня, 18 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства объявил, что наша страна запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину Он пояснил, что несколько дней назад украинская сторона расширила список российских товаров, запрещенных для импорта в соседнюю страну.

Космос Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.

Авто В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.

Происшествия Врачи поставили Дмитрию Быкову точный диагноз Врачи поставили публицисту диагноз с хорошим прогнозом.

Общество Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.

Экономика РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.

Политика В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.

Шоу-бизнес Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.

Происшествия Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.

Происшествия Члена ОНК Еникеева допросили по делу Калви в качестве свидетеля Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев заявил РИА Новости, что Следственный комитет допросил его как свидетеля по делу основателя Baring Vostok Майкла Калви и взял подписку о неразглашении.

Происшествия Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.

Музыка Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".

Происшествия Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.

Культура В Петербурге пройдет шоу по мотивам «Аватара» Гастроли шоу Cirque du Soleil "ТОРУК - Первый полет" по мотивам фильма Джеймса Кэмерона "Аватар" в постановке Мишеля Лемье и Виктора Пилона пройдут в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с 8 по 12 мая 2019 года.

Экономика Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.

Шоу-бизнес Подруга Ирины Цывиной назвала причину смерти актрисы В СМИ появилась информация о причине смерти актрисы Ирины Цывиной – вдовы Евгения Евстигнеева.

Происшествия Полиция задержала главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина подозревают в хищении 7,5 миллиардов рублей. Дело, в рамках которого задержан Алексей Хотин, возбуждено по статье «растрата».

Политика ЦИК Белоруссии предложит Лукашенко дату выборов в парламент ЦИК Белоруссии предложит президенту страны Александру Лукашенко назначить дату выборов в парламент на 17 ноября.

Теннис Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.

Политика Опубликован доклад России на тему «вмешательства» в выборы в США Российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором продемонстрировало безосновательность заявлений о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы.