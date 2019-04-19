Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военныхРоссийская газета 17:54

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС. Как минимум трое киевских силовиков погибли.
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ТАСС15:19
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Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
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Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде

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Обновлено в 16:15
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Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне

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В СМИ появилась информация о причине смерти актрисы Ирины Цывиной – вдовы Евгения Евстигнеева.
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Полиция задержала главного акционера банка «Югра»

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