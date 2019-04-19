Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военныхРоссийская газета вчера в 17:54
На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС. Как минимум трое киевских силовиков погибли.
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Футбол
Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
Обновлено вчера в 17:34
Авто
ЦОДД назвал машины, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
«Роснефть» обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух
Стрельба произошла в ночь на 14 апреля у ночного клуба Love Machine. Неизвестные открыли огонь из машины.
Обновлено вчера в 23:31
Культура
Умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено вчера в 00:48
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал, что перед смертью рэпер хотел уйти от жены
Продюсер Александр Толмацкий, отец репера Децла (Кирилла Толмацкого) сообщил, что сын страдал от истерик гражданской жены Юлии и хотел от нее уйти.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Из-за степных пожаров в Забайкалье за день сгорело около 90 домов
В Забайкальском крае из-за степных пожаров за день сгорело 87 домов, в больницы попали восемь человек.
Обновлено вчера в 15:05
Авто
Datsun mi-DO подвел «втык»
Datsun mi-DO Изготовитель — АВТОВАЗ Год выпуска — 2015 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года Пробег на момент отчета — 67 695 км В первые дни весны редакционный Datsun преподнес неприятный сюрприз.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России
Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»
Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
Tesla сообщила о планах сократить состав совета директоров
Компания Tesla в течение двух лет планирует сократить состав совета директоров с 11 человек до семи. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 00:56
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао
«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Порошенко созвонился с Вашингтоном и пожаловался на Зеленского
Петр Порошенко созвонился с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Спорт
Касаткина рассказала, почему не смотрит «Игру престолов»
Спортсменка не смотрит даже самый популярный сериал современности «Игру престолов».
Обновлено вчера в 15:19
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Японский кроссовер Suzuki Vitara Brezza нового поколения продемонстрировал высокий спрос на индийском рынке.
Обновлено в 01:28
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Общество
Алексей Текслер может усомниться в пользе самовыдвижения
Алексей Текслер может усомниться в пользе самовыдвижения Вчера «Единая Россия» провела в Челябинске первый экологический форум.
Обновлено вчера в 18:09
Наука
Физическая активность помогает снизить риск развития деменции
Обновлено в 01:21
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено вчера в 11:25
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
В США по делу об атаке на посольство КНДР арестовали бывшего военного
Американские власти произвели первый арест в связи с нападением на посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 23:06