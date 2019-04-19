Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военныхРоссийская газета 17:54
На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС. Как минимум трое киевских силовиков погибли.
Читать в источнике
Оценить116
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Происшествия
Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье
Обновлено в 21:10
Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Политика
Прокуратура США рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 22:31
Происшествия
Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено в 11:50
Авто
В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД
Обновлено в 16:30
Футбол
Подмосковные «Химки» разгромили дома «Краснодар-2»
«Химки» набрали 42 очка в ФНЛ и расположились следом за сегодняшним соперником — сообщает «Евро-футбол.ру».
Обновлено в 15:01
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено в 21:10
Авто
Кроссовер от Geely привезут в Россию. Почти BMW X4
Китайская новинка в лице нового кроссовера от компании Geely приедет на российский авторынок.
Обновлено в 08:06
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и обсудил вместе с ней двусторонние отношения, говорится на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие
БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений
«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено в 09:24
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Космос
Потенциально опасный астероид пролетел недалеко от Земли
ИА «Ореанда-Новости» Учёные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщили, что астероид 2019 GC6 пролетел на расстоянии 219 тысяч километров от нашей планеты – это почти вдвое меньше, чем расстояние до Луны.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Новороссийская база ВМФ будет введена в 2019 году
Объекты Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота РФ будут введены в эксплуатацию до конца нынешнего года, сообщил врио командующего ЧФ вице-адмирал Виктор Лиина во время визита в город-герой первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает The Associated Press.
Обновлено в 21:35
Политика
Зеленский назвал себя приговором Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что он не является оппонентом нынешнего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Политика
Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго
Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено в 14:07
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Политика
Пушков назвал лебединой песней участие Порошенко в дебатах с Зеленским
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал "лебединой песней" действующего президента Украины Петра Порошенко его участие в дебатах с кандидатом от партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским.
Обновлено в 20:25
Политика
Посольство в США оценило доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Посольство пришло к выводу, что после подтверждения Мюллером отсутствия сговора президента США Дональда Трампа с Россией имеет смысл осознать надуманность сообщений о "российском вмешательстве" и начать работать над восстановлением отношений.
Обновлено в 21:02
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено в 01:35
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Общество
108-летняя американка рассказала о ритуале с вином
Обновлено в 21:40