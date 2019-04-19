Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военныхРоссийская газета 17:54

На юге провозглашенной Донецкой народной республики группа украинских диверсантов совершила попытку прорыва и подорвалась на собственных минах, передает ТАСС. Как минимум трое киевских силовиков погибли.
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