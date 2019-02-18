Армия и оружие
При попытке проникнуть в ЛНР подорвались пять украинских диверсантовТАСС 13:46
Группа украинских силовиков подорвалась на минном поле при попытке проникнуть на территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Читать в источнике
Оценить128
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Политика
В Минэкономразвития оценили ущерб от наложенных на Россию ограничений
Ущерб от наложенных на Россию ограничений оценивается в $6,3 млрд. Ранее Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести антироссийские санкции.
Обновлено в 22:57
Происшествия
Родителей экс-премьера Италии арестовали по обвинению в мошенничестве
Родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци — Тициано Ренци и Лауру Боволи — поместили под домашний арест по обвинению в мошенничестве.
Обновлено в 22:33
Хоккей
Кучеров признан первой звездой матча «Коламбус» — «Тампа»
Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбус Блю Джекетс" (5:1), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 23:06
Политика
Против Трампа подали иск 16 штатов США
Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.
Обновлено в 21:12
Происшествия
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено в 13:37
Политика
Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов Россию
Поводом для обращения стали «недопустимые действия» Российской Федерации в отношении двух молдавских летчиков Лионела Буруяну и Михаила Крихана, побывавших в плену талибов в Афганистане и освобожденных при содействии члена генерального и координационного советов «Деловой России» Игоря Чайки.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
The National Interest оценил российский танк Т-90МС
Журнал The National Interest оценил «смертоносный» российский танк Т-90МС.
Обновлено в 21:57
Общество
После скандала с подкупом Друзь уезжает из России в США
Как оказалось, в США у Друзя много дел. Так, в американском штате Калифорния он собирается представить свою детскую книгу.
Обновлено в 23:20
Политика
Киев обвинили в неимении плана «Б» на случай запуска Nord Stream 2
Ранее, 18 февраля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Германия и Европейская комиссия будут следить за применением европейских правил транзита газа в отношении газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 10:43
Экономика
В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти.
Обновлено в 21:30
Политика
Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании
Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.
Обновлено в 21:58
Общество
Умер герой легендарного снимка со дня окончания Второй мировой
Герой легендарного фотоснимка, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса (George Mendonsa) скончался в США в возрасте 95 лет.
Обновлено в 12:14
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны в мире
Business Insider составил рейтинг лучших в мире смартфонов. В него вошли 20 моделей американских, китайских и корейских производителей.
Обновлено в 13:49
Политика
К канадской столице подъезжают 170 грузовиков с протестующими
Как передает телекомпания CBC, к канадской столице подъезжает большая группа протестующих.
Обновлено в 22:58
Футбол
Кудряшов забил гол в дебютном матче за «Истанбул Башакшехир»
Очная встреча между командами завершилась победой команды Кудряшова со счетом 1:0. Россиянин забил мяч на 33-й минуте игры, точно попав вратарю клуба из Анталии между ног.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В Первоуральске обрушилась часть жилого дома
В Первоуральске в двухэтажном жилом доме № 13 по ул. Энгельса обрушилась стена между кухней и туалетом, являющимися местами общего пользования, и потолочное перекрытие между первым и вторым этажом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 09:13
Наука
Умер автор термина «глобальное потепление»
В Нью-Йорке умер геолог и климатолог Уоллес Брокер, который ввел термин «глобальное потепление» (global warming), сообщил Колумбийский университет.
Обновлено в 19:10
Футбол
Хавбек Скопинцев перешел из «Ростова» в «Краснодар» за €6 млн
"Горожане" приобрели игрока за €6 млн. Контракт с хавбеком рассчитан на 4,5 года.
Обновлено в 23:12
Происшествия
В Китае обрушился канатный мост с туристами
Сообщается, что во время прохождения группы туристов по канатному мосту, один из них начал прыгать и раскачивать мост.
Обновлено в 19:13
Общество
Омбудсмен раскритиковал катание беременной сибирячки на горных лыжах
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева считает излишним риском катание женщин на горных лыжах на позднем сроке беременности.
Обновлено в 23:28
Экономика
Производители мебели попросили у правительства новых преференций
Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Александр Шестаков обратился с письмом к вице-премьеру Алексею Гордееву, где попросил ввести новые ограничения на закупки иностранной мебели, сообщил во вторник "Коммерсант".
Обновлено в 23:07
Политика
Bloomberg: Меркель встревожена позицией США по «Северному потоку — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель встревожена недовольством Соединённых Штатов из-за реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:06
Экономика
Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви чрезвычайной для экономики.
Обновлено в 14:25
Политика
Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США
Посольство Украины в США призвало к бойкоту российского фильма «Т-34» в США.
Обновлено в 23:34
Происшествия
В Подольске в доме обнаружили тела трех человек
В подмосковном Подольске полицейские в доме обнаружили тела трех человек, включая ребенка. Об этом 19 февраля сообщает ТАСС.
Обновлено в 23:22