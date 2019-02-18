При попытке проникнуть в ЛНР подорвались пять украинских диверсантовТАСС 13:46

Группа украинских силовиков подорвалась на минном поле при попытке проникнуть на территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

При попытке проникнуть в ЛНР подорвались пять украинских диверсантов

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