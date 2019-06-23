Политика
При попытке госпереворота погиб глава штаба армии ЭфиопииГазета.Ru 07:30
Как отмечается, были убиты глава эфиопского штата Амхара и его советник. Также погиб начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконне. Согласно имеющейся информации, за попыткой госпереворота стоит глава службы безопасности штата генерал Асамниу Циге.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:39, Вашингтон
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
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Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный
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Обновлено в 05:02
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Япония и РФ не заключат соглашение по проектам на Курилах на G20
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Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Лена Темникова стала блондинкой
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"Президент Трамп с нетерпением ждет встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20", - заметил Болтон.
Обновлено в 08:04
Политика
Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля
Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.
Обновлено вчера в 10:39
Общество
Компании Johnson & Johnson предъявили иск из-за наркотиков
По мнению экспертов, похожие иски к Johnson & Johnson могут предъявить и в других штатах.
Обновлено в 08:25
Политика
Полиция задержала автора фейка о «фальсификации подписей»
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Панин пошутил, что сделал операцию по смене пола
Актер Алексей Панин в Instagram поделился со своими подписчиками рядом снимков, на которых он позирует в женском платье.
Обновлено в 08:00
Происшествия
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Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
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Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Происшествия
Во Льве Толстом обрушилась водонапорная башня
Башня была частью музейного квартала станции Астапово, на которой скончался писатель Лев Толстой.
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LG Electronics получил патент на смартфон с камерой в дисплее
Обновлено в 02:26
Политика
Мэрия Тбилиси украла аппаратуру для антироссийского митинга
Один из организаторов протестных акций в Тбилиси Георгий Нониашвили рассказал, что мэрия грузинской столицы похитила выставленную перед зданием парламента сцену и аппаратуру.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат на два миллиона долларов
Национальная хоккейная лига повысила потолок зарплат, сообщает официальный сайт НХЛ. В следующем сезоне он составит 81,5 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 19:35
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
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Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку
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Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
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Мужчина въехал в толпу пешеходов на внедорожнике в Китае
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
Спортдиректор «Сочи»: «До чемпионата — 20 дней, а у нас нет ни состава, ни задач»
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Обновлено в 08:29
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41