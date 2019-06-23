Политика

При попытке госпереворота погиб глава штаба армии ЭфиопииГазета.Ru 07:30

Как отмечается, были убиты глава эфиопского штата Амхара и его советник. Также погиб начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконне. Согласно имеющейся информации, за попыткой госпереворота стоит глава службы безопасности штата генерал Асамниу Циге.
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