Политика
При попытке госпереворота погиб глава штаба армии ЭфиопииГазета.Ru 07:30
Как отмечается, были убиты глава эфиопского штата Амхара и его советник. Также погиб начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконне. Согласно имеющейся информации, за попыткой госпереворота стоит глава службы безопасности штата генерал Асамниу Циге.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
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