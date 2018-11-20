В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

По подозрению в получении взятки в 5 миллионов рублей задержаны двое следователей СК РФ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В отношении них возбуждено уголовное дело.

При получении взятки в 5 млн задержаны двое следователей СК РФ

Происшествия Происшествия Стала известна личность погибшего на полосе в «Шереметьево»

Происшествия Происшествия Сбой в движении поездов произошел на Кольцевой линии московского метро "На Кольцевой линии по техническим причинам временно увеличены интервалы движения поездов", - говорится в сообщении.

Происшествия Происшествия Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 50 человек Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле выросло до 50 человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном РИА Новости.

Происшествия Происшествия Губернатор пообещал наказания за самоубийство затравленной школьницы Губернатор Смоленской области Алексей Островский взял под личный контроль расследование самоубийства 14-летней школьницы после травли и жалоб на бедность.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Москве боевика, участвовавшего 23 года назад в теракте в Буденновске.

Происшествия Происшествия В Северодвинске учительница била школьников скакалкой

Происшествия Происшествия Полковник Росгвардии в одиночку пресек массовую драку на МКАД Заместитель командира ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве Евгений Макрушин пресек массовую драку на МКАД.

Происшествия Происшествия Число пострадавших при крушении поезда в Каталонии достигло 49 Серьезные ранения получили 5 человек, 44 отделались легкими травмами. Среди пострадавших — машинист поезда.

Происшествия Происшествия На Украине военный получил ранение при взрыве на полигоне

Происшествия Происшествия Студентов Керченского политехнического колледжа снова эвакуируют Напомним, что месяц назад, 17 октября, 18-летний студент Керченского политехнического колледжа убил в своем учебном заведении 20 человек, а затем покончил с собой.

Происшествия Происшествия Аварийно севший в Краснодаре самолет не принадлежит Минобороны Самолет, который вынужденно приземлился в аэропорту Краснодара из-за отказа двигателя, принадлежит не Минобороны РФ, а другой силовой структуре, сообщил источник "Интерфакса".

Происшествия Происшествия В Подмосковье около 15 тыс. человек остались без теплоснабжения

Происшествия Происшествия Британец умер во время празднования своего излечения от рака Житель Великобритании Джон Пол Макаллистер неожиданно скончался во время празднования своего излечения от рака кишечника на Мадагаскаре, пишет газета Daily Mail.