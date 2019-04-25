Происшествия
При подсчете числа жертв терактов на Шри-Ланке ошиблись на 100 человекИнтерфакс 13:39
На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Ранее власти Шри-Ланки заявляли, что погибли 359 человек, более 500 получили ранения.
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Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
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Происшествия
МТС вызвали в суд по СМС
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Обновлено в 15:45
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
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Футбол
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Политика
Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
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Общество
Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон
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Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Южнокорейская компания Компания LG Electronics хочет прекратить производство смартфонов в Южной Корее, сообщает телеканал KBS.
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Общество
Из дома на Петроградке выползла змея
Змею заметили жители Петроградского района Петербурга. Рептилия выползла из щели дома на Большой Посадской улице.
Обновлено в 15:54
Энергетика
Порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals из-за качества
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Обновлено в 14:48
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Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года
Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19
Здоровье
Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год
«В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Последний суд по делу Кокорина и Мамаева пройдет 6 мая
Обновлено в 16:02
Музыка
Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star
24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
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Шоу-бизнес
Кристина Асмус поддразнила мужа откровенным фото
Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус уже не раз демонстрировала свои совершенные формы, выкладывая в соцсеть откровенные фотографии, которые она всегда сопровождает прикольными подписями.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки
Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Авто
Porsche Panamera превратится в купе и кабриолет
Компания Porsche работает над новыми версиями Panamera.
Обновлено в 05:01
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Футбол
Зидан попросил руководство «Реала» о трансфере Санчо
Немецкая пресса сообщает, что игра юного футболиста очень нравится главному тренеру "сливочных" Зинедину Зидану, так что специалист обратился к руководству мадридского клуба с просьбой о трансфере.
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Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Собиравшийся вылетать в США Boeing загорелся в аэропорту Дели
Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Air India загорелся в четверг, 25 апреля, в международном аэропорту Дели, сообщает India Today.
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Политика
Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились тостом
Переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке завершились тостом.
Обновлено в 05:26
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Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
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Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
Обновлено в 12:42
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42