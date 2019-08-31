Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека

В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС по Подмосковью. «Тело одного погибшего поднято на поверхность, сейчас поднимают второго погибшего», — сообщили в ведомстве.
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Тела погибших в крушении вертолета подняли со дна Клязьмы

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Самые большие средние зарплаты получают учителя в Чукотском (96,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецком округах (91,3 тыс. рублей) и Москве (89,6 тыс. рублей), соответствующее исследование в преддверии Дня знаний провел «Коммерсантъ».
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Россия в последний раз снижает таможенные ввозные пошлины на машины

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Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

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