Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС. Падение частного двухместного вертолета произошло в 50 метрах от берега.

Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой

Политика Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики 13 августа Меркель заявила, что после окончания срока полномочий на посту канцлера ФРГ, то есть после 2021 года, она уйдет из большой политики.

Общество Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Технологии Telegram разрешит пользователям скрыть свой номер телефона Мессенджер Telegram в ближайшее время планирует выпустить обновление, которое позволит пользователям скрыть свой номер телефона от всех, в том числе — от списка контактов.

Футбол Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Общество Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 696 см «По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 29 августа, уровень воды в реке Амур составляет 696 см (тенденция: подъём на 10 см)», — сообщили в администрации.

Гаджеты AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Происшествия Стрелок открыл огонь по людям в Техасе и угнал грузовик В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.

Общество Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян "С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.

Авто В каршеринге «Яндекса» снова появились Porsche 911 Компания «Яндекс» вернула в автопарк своего каршеринга спорктар Porsche 911. Взять автомобиль в аренду можно на срок от одного до 24 часов.

Армия и оружие Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35 Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.

Армия и оружие В ДНР сообщили о резком увеличении числа обстрелов со стороны ВСУ В ДНР резко возросло количество обстрелов населённых пунктов со стороны украинских силовиков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Народную милицию ДНР.

Космос Робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС Под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова робот "Федор" на МКС воспользовался дрелью и полотенцем на МКС.

Армия и оружие На Украине погибли более 200 бойцов Нацгвардии за пять лет Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан заявил, что в стране за последние пять лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии.

Политика В Донецке состоялось открытие памятника Захарченко На церемонии открытия бюста выступил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.

Наука В Эфиопии нашли череп мужской особи австралопитека Найденный череп относится к анамским австралопитекам — древнейшему виду австралопитеков из проживавших в древности на Земле.

Наука Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25% Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Музыка Умер гитарист Михаил Веников Гитарист Михаил Веников скончался 31 августа 2019 года в возрасте 52 лет.

Единоборства Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.