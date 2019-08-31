На борту вертолета, рухнувшего в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный, находились два человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

При падении вертолета в реку в Подмосковье погибли два человека

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