Происшествия

При падении деревьев в Москве пострадали десять человекВести.Ru 11:57

В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, поступило более десяти сообщений о падении деревьев, преимущественно в южной части столицы.
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В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек

Коммерсантъ11:13

Два человека пострадали при падении дерева на юго‑востоке Москвы

РИАМО11:26

Восемь человек пострадали в Москве из-за падения деревьев

ТАСС11:15

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

RT на русском15:28

Дерево упало во время грозы в Кузьминках

Вечерняя Москва11:12

Пять человек госпитализированы в Москве из-за падения деревьев

Интерфакс12:03

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

РИА Новости10:59
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Общество

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Политика

США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций

Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Культура

На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»

Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Обновлено в 13:45
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы

Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Игры

В Humble Bundle бесплатно раздают Age of Wonders 3

На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача Age of Wonders 3. Age of Wonders 3 – это пошаговая стратегия, вышедшая 31 марта 2014 года на ПК.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Главред Mash подтвердил обыски в редакции

Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Происшествия

В сети появилась аудиозапись переговоров пилотов загоревшегося SSJ 100

Обновлено в 11:34
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Журналист и публицист Александр Невзоров в своем Instagram-аккаунте отреагировал на смерть Сергея Доренко.
Обновлено в 17:18
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Мэр Харькова потребовал вернуть проспекту имя Жукова

Харьковский градоначальник потребовал вернуть историческое название проспекту Жукова.
Обновлено в 09:51
Футбол

Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы

Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Общество

Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено вчера в 17:21
Общество

Съевший осу кот стал звездой интернета

Животное попыталось полакомиться осой, за что и поплатилось. Проглотив насекомое, кот пострадал от его укуса.
Обновлено в 05:21
Общество

В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев

Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Политика

Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Хоккей

Таварес вернется в Торонто и пропустит старт ЧМ-2019 из-за травмы

В ближайшие несколько дней станет известен характер повреждения. Таким образом, Таварес пропустит старт чемпионата мира.
Обновлено в 12:04
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
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