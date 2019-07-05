Происшествия
Возбуждено дело после смертельного ЧП в Черном мореГазета.Ru вчера в 15:26
Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения прогулочного судна у побережья Краснодарского края, передает ТАСС. В ведомстве подтвердили гибель двух человек. Дело заведено по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
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Происшествия
Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву
Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Происшествия
На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек
Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Основатель МФО «Домашние деньги» арестован на 16 суток
В Москве по делу о мошенничестве на две недели арестован основатель микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгений Бернштам.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам
Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Армия и оружие
Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Семь человек погибли при крушении вертолета, который следовал в США с Багамских островов, передаёт агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено вчера в 11:23
Теннис
Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона
Румынка Симона Халеп вышла в четвертый круг Уимблдона.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»
Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено вчера в 18:59
Кино
Актер Ричард Мэдден завершил прерванную из-за «Игры престолов» учебу
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Обновлено вчера в 09:14
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Порошенко нецензурно выразился в адрес блогера Шария на митинге
Бывший президент Украины Петр Порошенко нецензурно выразился в адрес украинского блогера Анатолия Шария в ходе встречи с избирателями в городе Каменец-Подольский.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о задержании в Москве продававшего дипломы ректора
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 01:53
Экономика
Фармкомпании заплатили российским врачам в 2018 году не менее ₽3,3 млрд
РБК изучил отчеты 43 фармацевтических компаний о так называемой передаче ценностей российским специалистам здравоохранения в 2018 году — выплатах врачам за участие в научных конференциях, компенсациях расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и т.п.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек
Более 400 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области, рассказал на правкомиссии замглавы МЧС Павел Барышев.
Обновлено в 01:26
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Космос
На Марсе начался новый «сезон бурь»
Обновлено 04 июля в 16:50
Политика
Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным»
Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 10:44
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено вчера в 09:45
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим морякам
Обновлено вчера в 06:04