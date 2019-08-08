Армия и оружие
Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы ХмеймимВести.Ru 11:57
В двух километрах от российской авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками. Реактивные снаряды разорвались северо-восточнее аэродрома. При ракетном обстреле российской авиабазы Хмеймим боевиками погибли два мирных жителя.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:08, Вашингтон
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В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
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