Происшествия

Шесть человек пострадали при обрушении моста под Воронежем
Российская газета
09:34

В Воронежской области обрушился автомобильный мост через реку Савала. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 16.20.
Российская газета09:34

Подробнее о событии

Шесть человек пострадали при обрушении моста в Воронежской области

Телеканал 360°09:53

Мост под Воронежем рухнул под тяжестью двух груженых «Камазов»

Вести.Ru10:34

В Воронежской области обрушился автомобильный мост

РБК09:27

Причиной обрушения моста под Воронежем стало превышение допустимой нагрузки

ТАСС10:16

При обрушении моста под Воронежем пострадали шесть человек

RT на русском09:13

Названа причина обрушения моста под Воронежем

Газета.Ru09:56

Названа причина обрушения моста в Воронежской области

РИА Новости09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Происшествия

Погибший на взлетной полосе в Шереметьево оказался гражданином Армении

Обновлено в 10:40
Происшествия

Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому водителю из СИЗО

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев перечислили избитому ими 8 октября водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой деньги в счет компенсации морального и материального вреда, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Дети погибли при пожаре в многоэтажном доме в Новой Москве

Обновлено в 10:31
Происшествия

В Новокузнецке горит торговый центр. Эвакуировано более 120 человек

Обновлено в 10:43
Происшествия

В Пулково сняли с рейса пьяную дебоширку

Агрессивную пассажирку пришлось доставить в линейный отдел МВД России в аэропорту Пулково, где против нее было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Северодвинске учительница била школьников скакалкой

В Госдуме заявили о недопустимости физического воздействия на учеников со стороны преподавателей - так парламентарии прокомментировали инцидент в школе Северодвинска, где классный руководитель била школьников и школьниц скакалкой за плохое поведение и неуспеваемость.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Под Новосибирском обрушилась стена школы

"Правительством Новосибирской области будет принят ряд мер в связи с ситуацией в населенном пункте Чаинка Купинского района, где произошло обрушение части стены и перекрытия в средней общеобразовательной школе", — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Пара из Иркутской области обманула банкомат купюрами «банка приколов»

Обновлено в 10:36
Происшествия

Школьница в Петербурге впала в кому и умерла после сдачи норм ГТО

Обновлено в 10:41
Происшествия

Суд оправдал приговоренного за отказ подписать протокол секретаря суда

Калининский районный суд счел, что Эйвазов «умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания, желая отмены приговора из личной неприязни к судье».
Обновлено в 10:19
Происшествия

Мертвый полицейский найден в Симферополе

Крымская полиция проверяет обстоятельства смерти своего сотрудника, тело которого нашли в среду.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Смертью пенсионерки в воронежской больнице занялся СКР

Обновлено в 10:41
Происшествия

Суд отменил приговор напавшей на инспектора ДПС модели Кире Майер

Мосгорсуд отменил приговор модели Кире Майер, отправив дело на новое рассмотрение, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 10:27
Происшествия

СК возбудил дело после самоубийства школьницы в Смоленской области

Еще одно уголовное дело, о халатности, возбуждено после самоубийства девочки в Смоленской области, расследование контролируют в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Москве водитель такси сломал пассажирке нос и ногу из-за шутки

В Москве водитель такси ночью 18 ноября сломал неудачно пошутившей пассажирке нос и ногу.
Обновлено в 10:39
ещё по теме
Савала
Река в России
Средняя река в Воронежской и Тамбовской областях России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Воронежская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, область в центре европейской части России. Расстояние до Москвы - около 515 км. Образована 13 июня 1934 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное