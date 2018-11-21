Происшествия
Шесть человек пострадали при обрушении моста под Воронежем
Шесть человек пострадали при обрушении моста под ВоронежемРоссийская газета09:34
В Воронежской области обрушился автомобильный мост через реку Савала. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 16.20.
Российская газета09:34
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Происшествия
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Происшествия
Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому водителю из СИЗО
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев перечислили избитому ими 8 октября водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой деньги в счет компенсации морального и материального вреда, сообщает ТАСС.
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Происшествия
Дети погибли при пожаре в многоэтажном доме в Новой Москве
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Происшествия
В Новокузнецке горит торговый центр. Эвакуировано более 120 человек
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Происшествия
В Пулково сняли с рейса пьяную дебоширку
Агрессивную пассажирку пришлось доставить в линейный отдел МВД России в аэропорту Пулково, где против нее было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
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Происшествия
В Северодвинске учительница била школьников скакалкой
В Госдуме заявили о недопустимости физического воздействия на учеников со стороны преподавателей - так парламентарии прокомментировали инцидент в школе Северодвинска, где классный руководитель била школьников и школьниц скакалкой за плохое поведение и неуспеваемость.
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Происшествия
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Происшествия
Пара из Иркутской области обманула банкомат купюрами «банка приколов»
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Происшествия
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Происшествия
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Калининский районный суд счел, что Эйвазов «умышленно не изготовил и не подписал часть протокола судебного заседания, желая отмены приговора из личной неприязни к судье».
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Происшествия
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Крымская полиция проверяет обстоятельства смерти своего сотрудника, тело которого нашли в среду.
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Происшествия
Смертью пенсионерки в воронежской больнице занялся СКР
Обновлено в 10:41
Происшествия
Суд отменил приговор напавшей на инспектора ДПС модели Кире Майер
Мосгорсуд отменил приговор модели Кире Майер, отправив дело на новое рассмотрение, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
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Происшествия
СК возбудил дело после самоубийства школьницы в Смоленской области
Еще одно уголовное дело, о халатности, возбуждено после самоубийства девочки в Смоленской области, расследование контролируют в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Москве водитель такси сломал пассажирке нос и ногу из-за шутки
В Москве водитель такси ночью 18 ноября сломал неудачно пошутившей пассажирке нос и ногу.
Обновлено в 10:39