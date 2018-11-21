В Воронежской области обрушился автомобильный мост через реку Савала. Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 16.20.

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