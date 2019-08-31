На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

Общество Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей С 1 сентября размер минимальной пенсии в столице был повышен на две тысячи рублей. Теперь она составляет 19,5 тысячи рублей.

Происшествия В Петербурге автомобиль сбил женщину "На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.

Общество Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян "С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Происшествия Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Гаджеты Xiaomi показала новый Redmi Note 8 Pro Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Происшествия В Астрахани на дороге образовался затор из-за разбросанных денег В Астрахани на улице Боевой неизвестные люди начали выкидывать деньги из машины прямо на дороге.

Технологии Telegram разрешит пользователям скрыть свой номер телефона Мессенджер Telegram в ближайшее время планирует выпустить обновление, которое позволит пользователям скрыть свой номер телефона от всех, в том числе — от списка контактов.

Гаджеты Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3 Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Гаджеты С сентября видео в Google Play станут навязчивыми На сайте поддержки Google сообщили, что в сентябре текущего года видеоролики в списке программ начнут запускать в автоматическом режиме.

Гаджеты В сети появились изображения Samsung Galaxy A90 5G Корейская компания Samsung работает над 5G-смартфоном, который выйдет в сравнительно недорогой серии Galaxy A. В Сети опубликовали постер устройства с изображением модели под номером SM-A908N.

Футбол Transfermarkt посоветовал клубам поспешить с покупкой игрока «Ростова» Чернова Крупнейший статистический футбольный сайт Transfermarkt посоветовал клубам поспешить с покупкой защитника «Ростова» Евгения Чернова после его невероятного спасения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Напомним, уже в компенсированное к встрече время Чернов отразил два удара, когда ворота гостей были практически пустыми.

Футбол Юмтити заменит Лапорта в сборной Франции Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити будет вызван в сборную Франции вместо Эмерика Лапорта, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.