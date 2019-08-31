Происшествия

RT на русскомRT на русскомПри нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
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При нападении двух человек с ножами близ Лиона погиб 19-летний юноша

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СМИ: напавший на людей близ Лиона не числился в базах данных полиции

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"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
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"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
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Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.
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Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

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Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
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«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте

Туринский «Ювентус» победил «Наполи» в центральном поединке второго тура итальянского футбольного чемпионата.
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Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
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«Химки» и «Торпедо» одержали победы. Итоги 11-го тура ФНЛ

Завершились матчи 11-го тура ФНЛ.
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В Астрахани на дороге образовался затор из-за разбросанных денег

В Астрахани на улице Боевой неизвестные люди начали выкидывать деньги из машины прямо на дороге.
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Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение

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Фрунзенский радиус метро Петербурга откроют 5 сентября

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Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3

Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
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Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

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В сети появились изображения Samsung Galaxy A90 5G

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На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

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