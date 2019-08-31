Происшествия
RT на русскомПри нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
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Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Общество
Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей
С 1 сентября размер минимальной пенсии в столице был повышен на две тысячи рублей. Теперь она составляет 19,5 тысячи рублей.
Вечерняя Москва 17:23
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил женщину
"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
РИА Новости 11:01
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 2 показали на фото
Megaobzor.com 05:46
Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:11
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Происшествия
Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Гаджеты
Xiaomi показала новый Redmi Note 8 Pro
Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.
iReactor вчера в 01:04
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
Туринский «Ювентус» победил «Наполи» в центральном поединке второго тура итальянского футбольного чемпионата.
РБК 16:52
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Футбол
«Химки» и «Торпедо» одержали победы. Итоги 11-го тура ФНЛ
Завершились матчи 11-го тура ФНЛ.
Soccer.ru 14:05
Происшествия
В Астрахани на дороге образовался затор из-за разбросанных денег
В Астрахани на улице Боевой неизвестные люди начали выкидывать деньги из машины прямо на дороге.
ИнфоСМИ 14:28
Теннис
Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
RT на русском 14:53
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
RT на русском 01:07
Технологии
Telegram разрешит пользователям скрыть свой номер телефона
Мессенджер Telegram в ближайшее время планирует выпустить обновление, которое позволит пользователям скрыть свой номер телефона от всех, в том числе — от списка контактов.
Мойка78 08:25
Гаджеты
Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK 11:59
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Гаджеты
С сентября видео в Google Play станут навязчивыми
На сайте поддержки Google сообщили, что в сентябре текущего года видеоролики в списке программ начнут запускать в автоматическом режиме.
Astera 16:37
Гаджеты
В сети появились изображения Samsung Galaxy A90 5G
Корейская компания Samsung работает над 5G-смартфоном, который выйдет в сравнительно недорогой серии Galaxy A. В Сети опубликовали постер устройства с изображением модели под номером SM-A908N.
Мойка78 13:36
Футбол
Transfermarkt посоветовал клубам поспешить с покупкой игрока «Ростова» Чернова
Крупнейший статистический футбольный сайт Transfermarkt посоветовал клубам поспешить с покупкой защитника «Ростова» Евгения Чернова после его невероятного спасения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Напомним, уже в компенсированное к встрече время Чернов отразил два удара, когда ворота гостей были практически пустыми.
Чемпионат 17:05
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
RT на русском 17:53
Футбол
Юмтити заменит Лапорта в сборной Франции
Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити будет вызван в сборную Франции вместо Эмерика Лапорта, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.
Евро-футбол.ру 15:08
Общество
3 сентября в Сосновом Бору почтят память жертв трагедии в Беслане
В этом году исполняется ровно 15 лет с того страшного дня, когда в школе №1 города Беслан террористы взяли в заложники 1128 человек во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний.
Маяк (г. Сосновый Бор) 29 августа в 03:19