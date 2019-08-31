Происшествия
RT на русскомПри нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
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Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
REGNUM 30 августа в 14:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон" разошлись миром в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости вчера в 09:44
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию
Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
RT на русском вчера в 23:41
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru 30 августа в 15:34
Наука
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Прекрасная половина лучше запоминает детали и факты, что делает почти любой спор между мужчиной и женщиной совершенно бесполезным.
ТК Звезда 00:31
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52
Хоккей
«Локо» стал обладателем Кубка мира по хоккею среди молодежных команд
Газета.Ru вчера в 16:06
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Авто
Эксперты назвали 3 аксессуара, необходимые для нового автомобиля
Эксперты назвали 3 аксессуара, которые действительно необходимы.В первую очередь речь идёт о защите картера двигателя.
Актуальные Новости 00:40
Футбол
«Ростов» победил «Локомотив» и вышел на первое место
В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.
Свободная Пресса вчера в 11:45
Политика
Луценко назвали акционером подпольных казино
Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко является "акционером" сети подпольных казино.
Вести.Ru вчера в 14:00
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
РИА Новости вчера в 21:51
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол
«Зенит» в матче против «Спартака» поддержат около трех тысяч болельщиков
РИА Новости вчера в 09:36
Армия и оружие
Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане
В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК вчера в 13:11
Армия и оружие
25 лет назад пьяный президент Ельцин дирижировал оркестром в Берлине
Перебрав со спиртным, президент России дирижировал оркестром берлинской полиции, пытался петь "Калинку-малинку", потолкался с собственным охранником и едва не попал под автобус.
Газета.Ru вчера в 06:50
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК вчера в 09:34
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика
Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Виктория Боня объявила, что переезжает вместе с дочерью из Монако
На днях Виктория Боня призналась фолловерам, что в скором времени переедет жить в другую страну.
Woman.ru вчера в 16:00
Кино
На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»
ТАСС вчера в 12:58
Здоровье
«Водка лечит…» - народные мифы, которые убивают печень
Еще одним мифом «лечения» печени является миф о голодании.
MedikForum.ru вчера в 21:51
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика
Сотни человек возложили цветы к месту гибели Захарченко в Донецке
Сотни человек пришли возложить цветы к кафе "Сепар" в центре Донецка, где год назад погиб первый глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Теннис
Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Космос
Марсианский скафандр протестировали внутри действующего вулкана
News.ru 30 августа в 10:23
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для всей Европы
Евразия Daily вчера в 09:17
Экономика
В Эфиопии объявили о начале реформы экономики
Министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде заявил, что новая внутренняя экономическая реформа, устраняющая слабые стороны в макроэкономической, структурной и отраслевой сферах, создаст рабочие места, обеспечит инклюзивный рост и в конечном итоге сократит уровень бедности в Эфиопии.
REGNUM вчера в 08:20