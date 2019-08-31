На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали

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