Происшествия
RT на русскомПри нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
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Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета 17:46
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Политика
Гренландский депутат призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова
Депутат парламента Гренландии Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение президента США Дональда Трампа о покупке острова.
ФАН вчера в 18:47
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Политика
Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.
Lenta.ru 10:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак растит сына как принца
Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Происшествия
Более 20 человек пострадали во время концерта в Германии
Российская газета 19:50
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика
Навальный объяснил, почему не пошел на несогласованное шествие
Московский Комсомолец 12:02
Политика
Путин обсудил с Меркель подготовку к саммиту в «нормандском формате»
По информации официального представителя кабмина Штеффена Зайберта, стороны обсудили вопрос подготовки к саммиту в «нормандском формате», в котором примут участие Германия, Франция, Россия и Украина.
Аргументы и Факты 29 августа в 07:08
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Неймар не покинет «ПСЖ» в текущее трансферное окно
Стало известно, какое будущее ждет Неймара в "ПСЖ", передает RMC Sport.
Газета.Ru 19:50
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Происшествия
При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот
В самолете были пилот и 12-летняя девочка. Ребенок получил ранения, ее осматривают врачи. Причина жесткой посадки пока не установлена.
Коммерсантъ 06:50
Футбол
«Зенит» сообщил о переходе Осорио
Metaratings 13:31
Музыка
Умер гитарист Михаил Веников
Гитарист Михаил Веников скончался 31 августа 2019 года в возрасте 52 лет.
ИА InterMedia 18:22
Происшествия
Самолет из Сочи приземлился в Шереметьево с неисправным двигателем
Российская газета 10:29
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Армия и оружие
Сирийский Алеппо возвращается к довоенной жизни
Крупнейший сирийский мегаполис Алеппо постепенно восстанавливается после разрушительной войны.
Политика Сегодня 06:45
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Игры
Магазин Epic Games прекращает публиковать информацию о сроках появления новых возможностей
До изменения информация не отображала реального положения дел и зачастую у создателей не получалось укладываться в срок.
Городской портал Новый Нижний 12:20
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до 5, более 20 ранены
По уточненным данным, в результате беспорядочной стрельбы, открытой в американском городе Одессе, погибли пять человек, еще, по меньшей мере, 21 получил ранения.
Вести.Ru 19:40
Общество
Трагедию Беслана вспомнят в Хабаровске
Открытый город вчера в 22:17
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Технологии
Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех
В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК 05:53
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В Сети появился постер смартфона Samsung Galaxy A90 5G
RuNews24.ru 16:50
Политика
ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой
Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.
Говорит Москва 12:21