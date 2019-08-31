Происшествия
RT на русскомПри нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
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Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Экономика
Во Вьетнаме рост цен на землю угрожает развитию бизнеса
Заместитель декана факультета маркетинга института экономики Хьюинь Фыок Нгиа сообщает, что исследование выявило рост цен на землю в среднем в два раза за период 2016 — 2018 гг. Кроме того, если брать период 2009—2019, цены на землю выросли в 4−10 раз в зависимости от расположения.
REGNUM 09:20
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Авто
«Русский Land Cruiser» дебютирует в 2022 году
Новый УАЗ «Патриот», призванный стать настоящим «Русским Land Cruiser», дебютирует в 2022 году.
Автоновости дня вчера в 23:36
Футбол
Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»
Евро-футбол.ру 16:18
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета 17:46
Происшествия
В Подмосковье вертолет упал в реку
Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 13:28
Политика
ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой
Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.
Говорит Москва 12:21
Общество
Робота Федора уличили в воровстве фотографий
ФедералПресс 18:10
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 29 августа в 08:31
Происшествия
Самолет разбился во время авиашоу в Канаде
Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.
Lenta.ru 22:13
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Шоу-бизнес
Собчак показала, как путешествует с сыном на частном самолёте
Российская телеведущая Ксения Собчак показала в социальной сети, как вернулась в Москву с сыном после отпуска на частном самолёте.
News.ru 14:53
Наука
Ученые: растения вымирают в сотни раз быстрее обычного
Naked Science 27 августа в 02:02
Футбол
В сборную России вместо Миранчука вызвали полузащитника «Краснодара»
Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в национальную команду.
Sportbox.RU 14:14
Финансы
Всемирный банк выделит $1,5 млрд Пакистану
По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, представитель Всемирного банка сообщил пакистанскому министру, что в текущем финансовом году Исламабад получит 1,5 миллиарда долларов льготных кредитов в рамках действующей программы сотрудничества.
REGNUM 06:21
Политика
Болтон: Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены региональной стабильностью
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Польша, Украина и Белоруссия обеспокоены вопросом региональной стабильности.
Газета.Ru 16:34
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru 06:08
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
Московский Комсомолец 22:29
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Общество
Названы российские регионы с самыми низкими зарплатами учителей
Регионами с самыми низкими заработными платами в сфере образования являются Северная Осетия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия.
Lenta.ru 13:04
Происшествия
В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь
Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.
РИА Новости 14:07
Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».
Lenta.ru 14:48
ЖКХ
В Москве завершили подготовку к отопительному сезону
В столице завершена подготовка к осенне-зимнему периоду, свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч жилых домов готовы к зиме, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 03:36
Политика
Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Политика
Зеленский: Разговор с Путиным стал самым сложным в моем президентстве
Укранский лидер Владимир Зеленский признался, что второй разговор с российским президентом Владимиром Путиным после гибели четырех украинцев в Донбассе был самым сложным в его президентстве.
РЕН ТВ 16:59
Общество
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости 11:17
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15